我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫雯夫妻利用政府採購PPE收數百萬元回扣

傳美以協議擬2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

打臉川普？歐洲情報初步評估 伊朗高純度濃縮鈾仍然無損

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

歐洲方面的初步情報評估指出，在美國轟炸伊朗的核子設施後，伊朗的高純度濃縮鈾庫存仍然無損。

歐洲官員指出，這項情報顯示，在美國轟炸時，伊朗408公斤、純度達60%的濃縮鈾並未集中貯存在福爾多核子設施內。純度達60%的濃縮鈾在幾天之內，就能經過「爆發（break-out）」程度達到90%，可用來製造核武。

這項評估指出，這些濃縮鈾已經被分散到其他多個地點，這也使美國總統川普宣稱伊朗核子計畫「已被抹除」的斷言受到質疑。消息人士指出，歐洲各國政府仍在等待完整的情報報告。

伊朗官員已表示，濃縮鈾庫存在美國轟炸之前已被轉移。

美國媒體報導，美國國防情報局的評估指出，伊朗的核武計畫只會被延後幾個月；川普對這項報導已予駁斥。以色列原子能委員會本周表示，他們評估這次轟炸已經使「伊朗發展核武的能力倒退數年」。

但專家警告，如果伊朗留下濃縮鈾庫存，並在隱密場所設置先進離心機，則仍然能夠生產武器級的濃縮鈾。

聯合國國際原子能總署（IAEA）秘書長葛羅西表示，伊朗的核子計畫已經「遭到重損」，但宣稱遭到摧毀則是誇大不實。

伊朗的濃縮鈾總庫存量超過8,400公斤，但其中大部分都是低純度。

伊朗 川普 聯合國

上一則

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

延伸閱讀

美國製造破功？傳川普集團拿掉T1智慧機「在美生產」標籤

美國製造破功？傳川普集團拿掉T1智慧機「在美生產」標籤
否認轟炸行動失敗 美防長：媒體因為反川普才懷疑

否認轟炸行動失敗 美防長：媒體因為反川普才懷疑
川普政治賭注：依賴白卡、糧食券共和黨選民支持砍福利

川普政治賭注：依賴白卡、糧食券共和黨選民支持砍福利
馬里蘭法官下令放慢遣返 司法部怒告 川普政府與司法系統爭鬥升級

馬里蘭法官下令放慢遣返 司法部怒告 川普政府與司法系統爭鬥升級

熱門新聞

示意圖。圖片來源／取自123RF

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

2025-06-25 15:15
伊朗庫姆附近的福爾多（Fordow）地下核設施在美國空襲前後的衛星影像，分別拍攝於2025年6月20日與6月22日。（路透）

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

2025-06-22 15:08
美國太空科技公司馬薩爾科技的衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核設施的地道入口22日可見受損。(路透)

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

2025-06-25 08:54
伊朗民眾23日在德黑蘭慶祝襲擊位於卡達的美軍基地。(路透)

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

2025-06-23 23:29
川普對呂特的話一笑置之，「我覺得他很喜歡我。」站在他身後的國務卿魯比歐笑場。 (路透)

被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行

2025-06-25 21:40
伊朗最高領袖哈米尼26日首度發表公開談話，在預錄影片中向伊朗人民道賀，聲稱取得對以色列及美國的勝利。（路透）

美軍轟炸以來 伊朗最高領袖哈米尼首度發表談話

2025-06-26 08:11

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全
被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行

被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行