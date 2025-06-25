南韓特檢聲請逮捕尹錫悅 遭法院駁回

南韓前總統尹錫悅。（路透檔案照）

南韓 法院25日駁回了特別檢察官前一天針對前總統尹錫悅 聲請的逮捕令。

24日，特檢方面以妨礙執行特殊公務等嫌疑對尹錫悅聲請逮捕令，稱他對警方和檢方的傳喚要求多次不予回應。

據韓聯社報道，負責調查的特檢方面25日表示，法院以嫌疑人說將對特檢方面的傳喚要求予以回應為由，駁回了對尹錫悅的逮捕令聲請。特檢方面已向尹錫悅及其律師團隊發出28日上午9時接受調查的通知，若屆時尹錫悅不接受到案要求，特檢組將考慮再次提請法院簽發拘留令。

韓聯社分析稱，若尹錫悅28日仍拒絕到案受訊，其「有意配合特檢組傳喚」的主張將喪失說服力。因此，這種情況下特檢組很可能立即提請法院簽發尹錫悅逮捕令。

去年12月3日，南韓時任總統尹錫悅發佈緊急戒嚴 令。今年1月26日，南韓檢察廳緊急戒嚴特別調查本部以「涉嫌發動內亂」拘留起訴尹錫悅。尹錫悅成為南韓憲政史上首位被起訴的現任總統。4月4日，南韓憲法法院宣佈通過對尹錫悅的彈劾，尹錫悅被罷免總統職務。

本月5日，南韓國會舉行全體會議，通過了旨在調查尹錫悅內亂真相的「內亂特檢法」，其主要內容是任命特別檢察官調查尹錫悅等人是否涉嫌內亂、軍事叛亂、「誘導外患」行為等11項與緊急戒嚴事件相關的犯罪嫌疑。