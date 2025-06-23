我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高可折1.5萬元 這6款SUV預料今夏大降價

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

日相喊減輕駐日美軍帶來的沉重負擔 沖繩民眾不買帳

新華社日本絲滿市6月23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
沖繩戰歿者23日追悼儀式現場。 （新華社）
沖繩戰歿者23日追悼儀式現場。 （新華社）

日本首相石破茂23日在出席沖繩戰歿者追悼儀式時說，他決心減輕沖繩民眾因當地美軍密集駐紮帶來的沉重負擔。但當地民眾表示，不滿日本政府處理駐日美軍相關問題的方式。

今年是沖繩戰役結束80周年，追悼儀式當天在沖繩縣絲滿市摩文仁的和平祈念公園舉行。沖繩縣知事玉城丹尼在儀式上講話說，沖繩因當地美軍基地高度集中承受重壓，由美軍等相關人員引發的案件和事故、美軍基地衍生的環境問題，以及邊野古新基地的建設爭議等問題延續至今。

當地民眾具志堅隆松對新華社記者說，希望美軍完全離開沖繩，「80年來，美軍駐紮在沖繩，給我們帶來了巨大傷害。我不想把這種狀態留給下一代。」

在追悼儀式舉行前一天，部分民眾還在和平祈念公園集會，絕食抗議日本政府從沖繩本島南部採集土砂用於填海造地、推進駐日美軍邊野古基地建設。

沖繩縣承接了按面積計算大約70%的駐日美軍基地。長期以來，駐日美軍犯罪高發。據沖繩縣統計，1972年至2023年間，駐日美軍及家屬在沖繩共涉及約6200起刑事案件，其中不乏殺人、強姦、搶劫等惡性案件。

美軍1945年3月26日進攻沖繩，戰鬥持續近3個月。沖繩戰役造成當時沖繩人口約四分之一死亡。沖繩縣每年6月23日悼念在沖繩戰役中的死者。

日本 石破茂

上一則

英國提醒在卡達公民就地避險

下一則

巴林拉響防空警報 暫時關閉領空

延伸閱讀

白宮發言人：川普對與伊朗打交道仍感興趣

白宮發言人：川普對與伊朗打交道仍感興趣
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
福斯：如果面對中國 美國沒有足夠戰機執行攻擊任務

福斯：如果面對中國 美國沒有足夠戰機執行攻擊任務
伊朗報復？傳美軍駐敘利亞基地遇襲

伊朗報復？傳美軍駐敘利亞基地遇襲

熱門新聞

美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
伊朗庫姆附近的福爾多（Fordow）地下核設施在美國空襲前後的衛星影像，分別拍攝於2025年6月20日與6月22日。（路透）

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

2025-06-22 15:08
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15
伊朗最高領袖哈米尼。(路透資料照)

伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情

2025-06-17 21:22
美國總統川普周一在加拿大亞伯達省參加七大工業國集團（G7）峰會時，發文表示「所有人應立即撤離德黑蘭」。（路透）

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

2025-06-16 20:06

超人氣

更多 >
減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準

3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準
車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？