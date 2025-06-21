馬來西亞海事執法局首訪中國 派船艦赴海南會談

馬來西亞海事執法局船舶到大陸海南三亞展開港口訪問。(取自中國海警局)

在中國與菲律賓於南海的主權聲索不斷激化之際，據中國海警局，馬來西亞海事執法局艦船於16到20日，首次到訪中國，在海南三亞進行港口訪問，並參加工作會談。雙方稱，要深化海上務實合作，妥處突發事件，共同維護地區海上安全穩定。

據中國海警局，6月16日至20日，馬來西亞海事執法局8305船到海南三亞展開港口訪問，馬來西亞海事執法局沙撈越州分局局長卡艾里·阿奇茲准將率代表團同步來華參加工作會談。

在18日，由中國海警局副局長趙學翔和馬方代表團團長卡艾里共同主持召開的馬海警首次工作會談上，雙方就推動人員交流、資訊共享、海上搜救、聯合執法等方面交換了意見。

中國海警局稱，雙方一致認為，要進一步深化海上務實合作，加強資訊交流與互動，妥善處理海上突發事件，共同維護地區海上安全穩定。

期間，雙方還展開了艦船參觀、海上執法研討交流、甲板招待會、體育友誼賽、文化參觀等活動。

據中新社，這是馬來西亞海事執法局艦船首次出國訪問，也是中馬海上執法機構首次正式展開交流互動，是貫徹今年4月，中馬兩國共同發布的《中華人 民共和國和馬來西亞關於構建高水平戰略性中馬命運共同體的聯合聲明》關於加強海上合作要求的務實措施。