日本全國氣溫飆升釀2死 東京57人中暑送醫

日本全國今天氣溫持續上升，圖為東京街頭行人。(新華社)

受太平洋高壓籠罩影響，日本 全國今天氣溫持續上升，多地出現超過攝氏35度（約華氏95度）的酷暑天氣。在三重縣，一名70多歲婦女疑似中暑送醫後不治，神奈川縣也有一名90多歲婦女在家中床上失去意識，送醫確認死亡，東京都有57人中暑送醫。

日本放送協會（NHK）報導，根據氣象廳，截至當地時間下午4時，各地出現的高溫記錄分別為岐阜縣多治見市37.6度、名古屋市36.8度、京都市36.5度、甲府市36.2度，福島市與前橋市36度，從京畿地區到東北地區都出現了「酷暑日」（氣溫超過35度）。

東京都心高溫34.4度，根據東京消防廳，截至下午3時，東京都內有57人疑似中暑而被緊急送醫，年齡在15至94歲，其中1人情況危急，29人為中度症狀，27人輕症。

今天下午1時過後，三重縣明和町上村有居民向消防單位通報，「一名女性倒在路上，呼喚她有反應，但無法對話。」消防單位表示，這名70多歲婦女疑似中暑被送往醫院，隨後確認死亡。

神奈川縣表示，截至下午3時，縣內有53人疑似中暑送醫，其中，小田原市有一名90多歲婦女上午被發現在家中床上失去意識，送醫後確認死亡。

東京消防廳呼籲民眾注意防範中暑，必須在還沒有感覺到口渴之前，就預先補充水分，在室內則要妥善利用冷氣或電風扇。