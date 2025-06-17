荷莫茲海峽不平靜 油輪互撞 運價暴衝

圖為2019年荷莫茲海峽油輪起火照片。(美聯社)

以伊衝突升溫之際，傳出有油輪在荷莫茲海峽附近碰撞起火，驚動國際油市和航運市場。緊張情勢也使載運中東原油的油輪，運價在三個交易日來最多暴衝40%以上。

彭博資訊報導，油輪「Adalynn」號與「Front Eagle」號，17日凌晨在阿拉伯聯合大公國豪爾費坎（Khor Fakkan）東邊約24海里處相撞，但這起事件看來與以伊戰事無關。阿聯軍方在社群網站 發文說，Adalynn上的24名人員獲救，但未提到另外一艘船的情況。路透則說，消息人士透露，這起事故共有三艘船隻相撞。

海事安全機構Vanguard Tech指出，目前不認為有人刻意搞鬼，如今火勢已受控、人員也平安。

油輪在荷莫茲海峽入口起火，引起亞洲和中東航 運業者與原油交易商的關注，擔心事件與以伊攻擊有關。穿越荷莫茲海峽與波斯灣水域的船舶，原本就因電子干擾大增而高度警戒。荷莫茲海峽和豪爾費坎一帶是全球最繁忙的水道之一，為沙烏地阿拉伯、伊朗 、伊拉克、阿布達比等地原油的進出門戶。

中東烽火不斷，波羅的海交易所（Baltic Exchange）資料顯示，運載中東精煉油的油輪，在16日為止的三個交易日來，中東到東亞運價攀升近20%、中東到東非運價更跳漲逾40%。