美可能部署第2套泰風飛彈系統 菲歡迎助防衛嚇阻

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）。（歐新社）

菲律賓軍方今天對於美國可能部署第2套泰風飛彈系統表示歡迎，並強調這套系統若放在菲律賓，僅會被用於嚇阻，而非侵犯或挑釁。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天在記者會上說，美國若在菲增加部署泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐），將有助菲律賓士兵熟悉先進武器系統，同時提升菲美協同作戰能力，特別是在印度 太平洋戰區。

巴迪亞補充，軍方歡迎任何有助強化菲律賓領土防衛能力的措施。

她強調，泰風是「嚇阻」而非「侵犯」的象徵，菲律賓擁有越多這樣的武器系統，動用的機率就越小。

巴迪亞未提及任何國家，但顯然是針對中國；菲律賓與中國的關係近年來因南海主權之爭，持續陷於緊張。

「泰風」為美軍的中程陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈與戰斧巡弋飛彈，若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。

美國去年4月把一套泰風系統帶到菲律賓，迄今已參加過多場菲美聯合軍事演習，包括代號「堅盾」（Salaknib）和「肩並肩」（Balikatan）的演習，目前仍在菲律賓。

菲律賓星報（The Philippine Star）14日引述不具名美國國防官員報導，只要菲律賓同意，美國願在菲部署第2套泰風系統；這名美國國防官員是在夏威夷 會見一小群菲律賓與日本 記者時，作上述表示。

被問及菲律賓軍方是否顧慮中國可能的反應，巴迪亞答稱，菲律賓無法控制其他國家的反應，但能控制自己的意向，菲律賓的意向就是保護人民安全以及國家主權。

巴迪亞說，菲律賓軍方旨在防衛而非挑釁，透過與理念相近國家之間的「負責任防衛合作」，促進區域和平與穩定。

中國政府曾多次警告，泰風系統將導致區域陷入「軍備競賽」，呼籲菲方將其撤離。

除了泰風系統之外，美國今年4月又把「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）部署到菲律賓，參加「肩並肩」演習，這套陸基反艦飛彈系統的海上打擊距離達185公里，演習結束後同樣未被撤走。