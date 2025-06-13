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以色列軍方證實伊朗發射飛彈 令民眾避難

不要與鄰居「樹」敵 了解圍牆兩邊權益免挨告

普亭分別與伊朗總統、以色列總理通電話

中新社莫斯科6月13日電
俄羅斯總統普亭。（路透檔案照）
俄羅斯總統普亭。（路透檔案照）

俄羅斯總統網站13日發布消息說，鑒於以色列伊朗的軍事行動導致局勢危險升級，俄總統普亭當日分別與伊朗總統裴澤斯基安和以色列總理內唐亞胡通電話。 　　

普亭就以方襲擊造成伊朗包括平民在內的眾多人員傷亡向伊朗領導人和人民表示慰問。普亭強調，俄羅斯譴責以色列違反《聯合國憲章》和國際法的行為。俄方全力支持和平解決伊朗核計劃相關問題的努力，並提出旨在達成雙方都能接受的協議的具體倡議。俄羅斯將繼續為緩和伊朗與以色列之間的衝突做出努力。 　　

在與內唐亞胡通話中，普亭強調重返談判進程、通過政治外交手段解決所有與伊朗核計劃相關問題的重要性，並表示俄方願意提供調解，以防止緊張局勢進一步升級。 　　

消息說，俄方將繼續與伊朗和以色列領導人保持密切接觸，以解決當前可能對整個地區造成災難性後果的局勢。

俄外交部同日發表聲明稱，俄方堅決譴責以色列違反《聯合國憲章》和國際法準則對伊朗發動軍事行動。對主權國家及其公民、城市、核能基礎設施項目的無端軍事打擊是絕對不可接受的。俄方對中東地區緊張局勢危險升級深表擔憂。聲明表示，伊朗核問題只能通過和平的政治外交手段解決。俄方同時呼籲各方保持克制，防止緊張局勢進一步升級，避免該地區陷入全面戰爭。 　　

此外，俄外交部敦促本國公民在局勢穩定前暫緩前往以色列和伊朗，並盡可能緊急撤離非安全地區。身處衝突地區的俄羅斯公民應提高警惕，加強安全防範。

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