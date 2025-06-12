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路透：印度墜機已超過290人罹難

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印度航空失事 各國領袖紛紛發聲哀悼

編譯羅方妤／即時報導
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印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機12日在阿默達巴德墜毀，機尾卡在一座建築物上。路透
印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機12日在阿默達巴德墜毀，機尾卡在一座建築物上。路透

印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機12日下午在阿默達巴德機場附近墜毀，機上載有242人。當地警方表示，已在現場尋獲204具遺體，僅一名40歲英籍印度裔男子奇蹟生還。各國領袖紛紛發聲哀悼罹難者。

印度總理莫迪稱「這是起令人震驚且哀痛的悲劇」，英國國王查理三世伉儷和首相施凱爾也表示對此深感震驚，教宗良十四世（Pope Leo XIV）則對在這起事故失去至親人們表達「衷心的哀悼」。

莫迪在社群媒體X發文表示：「阿默達巴德發生的悲劇令我們震驚且悲痛。心碎難以言表。在這個悲痛的時刻，我與所有受到事故影響的人同在。我們正與努力協助受影響民眾的部會首長和當局保持聯絡。」

印度航空墜毀班機機上有53人是英國公民，英國國王查理三世伉儷也對此發聲。查理三世表示，他和王后卡蜜拉「今天早上對於阿默達巴德發生的可怕事件深感震驚。我們向受到這起橫跨多國、令人震驚悲劇事件影響的人的家屬和親友致上特別的祈禱和深切同情，他們正在等待至親的消息」。英國首相施凱爾也表示對此感到震驚。

查理三世說：「我也要特別向緊急救援人員，及在這個心碎痛苦時刻提供協助和支持的所有人致敬。」

教宗良十四世則在Telegram發布訊息表示，「對印度航空失事悲劇深感哀痛」，他表示，「向罹難者親友致上誠摯的哀悼，並為所有參與救援工作的人祈禱。」

印度 查理三世 施凱爾

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