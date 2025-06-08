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北海道超過1公頃森林遭砍伐 疑似中國人違法開發

中央社東京8日專電
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日本北海道電視台報導，疑似中國人在羊蹄山山腳下違法建造別墅。圖為羊蹄山。（擷自Google maps）
日本北海道電視台報導，疑似中國人在羊蹄山山腳下違法建造別墅。圖為羊蹄山。（擷自Google maps）

日本北海道電視台報導，疑似中國人在羊蹄山山腳下的俱知安町巽地區違法建造別墅。當地政府發現，實際施工地點與事先申請不一致，已下令暫停施工，但已有超過1公頃森林遭砍伐。當地居民憂心，羊蹄山是水源地，森林有防止土石災害的作用，希望能好好守護。

電視台的空拍畫面顯示，羊蹄山的山腳下有一塊地方和周遭的綠意明顯不同，呈現灰白色，近拍可看到有一棟建造中的建築物，周遭的樹木都被砍伐，變成光禿禿的地面。

報導指出，當地原本是茂密的森林，但從去年春天開始展開建築工程，有許多工程車頻繁進出。根據工地的告示牌，在這塊土地上計畫興建一棟鋼筋混凝土構造的地上2層樓住宅，建築主的名字為羅馬字LIFENGFENG，看起來像是外國人。

電視台採訪附近居民，詢問是誰在施工。居民表示，「不是日本人。走到附近的時候曾經和他們搭話，講日文不通，我猜可能是中國人，不是日本人。」

根據北海道政府，該地的工程在沒有提交「建築確認申請」的情況下就開始動工。接到舉報後，北海道政府要求對方補交必要文件，隨後准許繼續施工，但最近又爆發其他問題。

北海道政府人員再次到現場檢查，發現實際施工地點，和事先申請開發的區域不一致，可能進行了必須事先獲得許可、面積超過1公頃的違法開發。北海道政府已經於4日下令停止施工。

附近居民表示，「那裡的山區有蓄水的作用，長滿樹木也能夠防止土石災害，但現在被開發了，令人擔心。羊蹄山是俱知安町的重要象徵，希望能夠好好守護。」

電視台6日前往位於札幌市內的土地所有者，以及施工的建設公司進行採訪，但雙方都以「負責人不在」為由沒有受訪。

北海道政府在現場確認有超過1公頃的森林遭到砍伐，基於保護環境，已經在5日要求業者提出復舊工程計畫書。

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