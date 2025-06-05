我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏季來臨前 到Marshalls採購這6項超值商品

川普與習近平通話…今日你應知道5件事

調停俄烏戰爭 教宗良14世與普亭首度通話

中央社梵蒂岡4日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
教宗良十四世。(歐新社)
教宗良十四世。(歐新社)

俄羅斯拒絕以梵蒂岡作為調停俄烏戰爭的地點後，教宗良十四世今天與俄羅斯總統普亭首度通話。教宗呼籲俄羅斯採取有利和平的姿態，克宮則表達支持以外交方式調解衝突。

梵蒂岡新聞室今天表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通電話，主要討論俄烏戰爭議題。梵蒂岡新聞室主任布魯尼（Matteo Bruni）表示，教宗和普亭討論了人道主義情勢，及如何向有需求者提供必要援助。

教廷聲明指出，「教宗呼籲俄羅斯採取有利於和平的姿態，強調對話的重要性，有助為雙邊建立正面聯繫，尋求解決衝突的方案」。

教宗和普亭也討論了正進行的換囚作業，及樞機主教祖皮（Matteo Maria Zuppi）在這方面的貢獻。

布魯尼表示，教宗提到俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill），感謝基里爾在教宗就任之時給予祝賀，並強調雙方共同的基督信仰價值是一線曙光，能幫助尋求和平、捍衛生命，及追求真正的宗教自由。

義大利訊使報（Il Messaggero）報導，俄羅斯克里姆林宮發言人表示，普亭在通話中感謝教宗願為解決衝突作出貢獻。

報導指出，普亭表達願透過外交管道尋求解決方案，但普亭也指責烏克蘭加劇衝突，普亭請教宗注意，基輔政權正試圖升級衝突，並且正在破壞俄羅斯領土的民用基礎設施。

教宗 普亭 俄羅斯

上一則

川普與習近平通話…今日你應知道5件事

下一則

尋找第二個地球？中德團隊發現「超級地球」登《自然・天文》

延伸閱讀

克里姆林宮：普亭願協助解決伊朗核僵局

克里姆林宮：普亭願協助解決伊朗核僵局
白宮前國安顧問：國民黨砍國防採購預算 受中國影響

白宮前國安顧問：國民黨砍國防採購預算 受中國影響
川普「交易藝術」碰到強人領袖就踢鐵板 與俄中伊的談判全卡關

川普「交易藝術」碰到強人領袖就踢鐵板 與俄中伊的談判全卡關
雙普熱線 俄國誓言報復烏克蘭無人機突襲

雙普熱線 俄國誓言報復烏克蘭無人機突襲

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13
烏克蘭今天表示，從水下對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。圖為烏克蘭安全局公布畫面顯示，爆炸威力導致水面上迸射出水花，碎屑隨之飛濺。歐新社

克里米亞大橋再遇襲 烏克蘭：這次從水下引爆炸彈

2025-06-03 10:22

超人氣

更多 >
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國