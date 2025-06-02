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南韓大選投票在即…民調持續領先 李在明最有勝算

編譯高詣軒／即時報導
南韓共同民主黨總統候選人李在明2日在首爾造勢。（路透）
南韓共同民主黨總統候選人李在明2日在首爾造勢。（路透）

南韓總統大選3日正式投票，預計深夜可初步掌握結果。民調領先的共同民主黨候選人李在明，2日大多在他曾任知事的京畿道催票，最後演說安排在首爾汝矣島公園。專家說，李在明仍最有勝算。

大選投票時間為上午6時至晚間8時（美東時間2日下午5時至3日早上7時）。韓聯社報導，各地設置逾一點四萬處投票所，計票工作預計當地晚間8時30分至40分陸續啟動，全韓將設有254處計票站，投入7萬多名工作人員；這次大選也將首次引入「人工複核機制」，工作人員將在投票機分揀完畢後，逐票人工確認。

本次大選是前總統尹錫悅因去年12月戒嚴風波，4月遭憲法法院判決彈劾下台後啟動。南韓中央選委會人士說，預計約當地晚間12時計票將完成七、八成，可初步掌握結果。但最終結果仍將取決實際投票率、各地計票進度及候選人之間差距。預計全部計票將在台灣時間4日上午5時左右結束。

法新社報導，3日大選後，當選者翌日就將上任展開5年任期。韓聯社引述最新民調指出，李在明獲得49.2%支持，國民力量黨候選人金文洙則是36.8%，改革新黨候選人李俊錫獲約10%支持。

李在明2日在被視為他政治故鄉的京畿道城南市舉行記者會，表示民眾選票「可以改變歷史並保護我們的民主」，也承諾會和南韓人民共同形塑國家未來。金文洙2日則在濟州島四三和平公園展開行程，最後也會到首爾，預期和年輕選民見面。

南韓淑明女子大學政治學教授姜珠鉉（譯音）向法新社說，這次大選實質上已成為李在明和反李勢力的競爭，「最近幾份民調顯示，李在明持續維持領先」。

南韓國民力量黨總統候選人金文洙2日在濟州市拉票。（歐新社）
南韓國民力量黨總統候選人金文洙2日在濟州市拉票。（歐新社）

李在明 投票 南韓

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