香格里拉對話中國未派防長 學者：不願升高與美衝突

香格里拉對話30日在新加坡展開。路透

香格里拉對話今天在新加坡 展開，中國防長未出席。學者認為，美中之間的戰略對峙預料會持續增加，中方可能認為美中對於對話的期待有不同立場、互相攻擊無意義，也不希望在這個場合升高與美方衝突，因此降低出席層級。

2025年香格里拉對話今天至6月1日在新加坡舉行。以學者身分參加香格里拉對話的前國防部 長楊念祖告訴中央社，美中之間的戰略對峙預料會持續增加，從貿易制裁等領域衝突、到文化等層次矛盾。

楊念祖說，美方在區域加強軍事同盟或夥伴關係、提高軍演互動，藉此傳遞訊息給北京，目的為維護區域穩定；為避免眼前的戰略對峙演變成軍事衝突，各界都相當謹慎。

美國國防部長赫塞斯 （Pete Hegseth）走馬上任的頭幾個月多聚焦國內議題，這次赴新加坡對外說明美國在印太國防政策的展望。

美國駐新加坡大使館高級官員告訴中央社等媒體，印太地區是美國外交政策優先事項之一，期盼夥伴關係使盟友與夥伴更安全、穩定且繁榮。美方這次派出「強大的代表團」參加香格里拉對話，展現對印太地區的堅定承諾。

談及中國國防部長董軍未出席，楊念祖認為，中方這次表現一個態度，就是不希望這個場合「變成美國的主場」，不願受到抗中壓力，也不希望在這個場合升高與美方衝突。

董軍去年在香格里拉對話發表演說時，強調中國國防政策和理念是開放包容，卻發表對台灣恫嚇言論，引發關注。

楊念祖表示，中方可能認為美中對於對話的期待有不同立場、互相攻擊無意義，降低出席層級是一種「防禦作為」。

中國國防部昨天宣布，解放軍國防大學代表團參加香格里拉對話，間接證實外電先前披露董軍不會出席的消息。這是北京6年來首次不派防長出席香格里拉對話。

在中國國防部長缺席下，預料赫塞斯將進一步向亞洲各國國防領袖展現美方作為區域夥伴角色，南海、台海議題也預計是會中討論重點之一。