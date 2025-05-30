瑞士冰川永凍土崩塌融化 受災村落遭淹沒

瑞士瓦萊州村落布拉滕日前發生大規模岩石、永凍土與冰河崩塌，造成全村有2公里長被土石流覆沒，並引發震度3.1級地震。歐新社

瑞士瓦萊州村落布拉滕（Blatten）日前發生大規模岩石、永凍土與冰河 崩塌，立即造成全村有2公里長被土石流覆沒，並引發震度3.1級地震 。直至30日，周邊河流與冰河融化的水量已完全覆蓋整個布拉滕，目前災區禁止進入。

19日，瓦萊州（Kanton Valais）政府已撤離300名村民與牲口，目前有一人下落不明。即使全村的人都有面對天然災害的心理準備，但看見家園被毀的時刻仍感到傷痛，大自然的威力震懾人心。

只有300名居民的布拉滕小村近日因此成為全球焦點，山國瑞士感受到全球暖化的迫切危機感。

瑞士保險 協會（SVV）初估，此次災害已造成數億瑞士法郎的損失。依瑞士法律，凡投保火災險的建築，必須同時涵蓋天然災害險，但瓦萊州沒有強制建築物保險制度，因此無法確定受保建築數量，需等受災建物統計完成後，才能得知整體損失數字。