我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025曼哈頓懸日時程表來了…錯過今夏 再等大半年

憂俄攻擊與美撤回安全保證 歐盟通過1700億美元軍備基金

中央社布魯塞爾27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲聯盟（EU）27日批准成立規模1500億歐元（約1700億美元）的軍備基金。（美聯社）
歐洲聯盟（EU）27日批准成立規模1500億歐元（約1700億美元）的軍備基金。（美聯社）

由於擔憂俄羅斯恐於數年內發動攻擊，加上懷疑美國對歐陸的安全保證能否持續，歐洲聯盟（EU）今天批准成立規模1500億歐元（約1700億美元）的軍備基金。

路透報導，歐盟成員國部長今天在布魯塞爾批准成立這項基金。此舉是設立「SAFE」（Security Action for Europe）基金的最後法律步驟，以利用歐盟聯合貸款向參與聯合防衛計畫的歐洲國家提供融資。

外交消息人士表示，歐盟27個成員國中有26國支持成立軍備基金，匈牙利則投下棄權票。

歐盟輪值主席國波蘭在社群平台X發文表示：「我們已通過SAFE，這是在歐盟層級上的首個大規模國防投資計畫。」

「我們在自身安全方面投入越多，就越能嚇阻那些想傷害我們的人」。

由於歐洲領袖日益擔憂，他們無法確定美國總統川普政府是否會保護歐洲不受攻擊，歐盟執行委員會（European Commission）於3月提出成立軍備基金的計畫。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭之後，歐洲擔心他們淪為莫斯科的下個目標，因此過去3年裡已提高國防支出逾30%。但歐盟領袖表示，這樣仍然不夠。

莫斯科曾譴責歐盟推動再武裝計畫是基於「虛構」的俄羅斯威脅。不過這類說法無法讓歐洲領導人安心，因為在俄軍全面入侵烏國之前，莫斯科也曾發表類似聲明。

歐盟這項計畫擬透過資助歐盟聯合計畫的方式打破國家壁壘，其中強調「購買歐洲產品」的政策旨在促進歐洲國防產業發展。

相關計畫若要符合SAFE融資門檻，必須有65%價值來自歐盟、歐洲經濟區（European Economic Area）或烏克蘭的公司。

若價值是來自已和歐盟簽署「安全與防衛夥伴協定」（Security and Defence Partnership）國家的企業，倘若符合進一步條件，也可以達到融資門檻。

英國已於本月稍早和歐盟簽署這類協定，這讓英國航太系統公司（BAE Systems）等英國企業距離參與SAFE更近一步。

歐盟執委會已啟動快速立法程序，以繞過歐洲議會（European Parliament），僅需獲得歐盟國家的同意即可成立這項基金。

歐盟 俄羅斯 烏克蘭

上一則

川普揚言併吞 英王赴加拿大國會演說強調人民自決

延伸閱讀

土耳其外長訪莫斯科 與普亭商討俄烏和談

土耳其外長訪莫斯科 與普亭商討俄烏和談
歐盟已和美國約好時間見面 川普：盼向美國開放市場

歐盟已和美國約好時間見面 川普：盼向美國開放市場
美股早盤慶祝緩徵歐盟關稅 道瓊漲逾300點但川普又放話了

美股早盤慶祝緩徵歐盟關稅 道瓊漲逾300點但川普又放話了
歐盟要對非銀行金融體系壓力測試 退休基金、保險業皮繃緊

歐盟要對非銀行金融體系壓力測試 退休基金、保險業皮繃緊

熱門新聞

美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
凱特王妃(左)與威廉王子一同參加蘇格蘭皇家海軍新艦活動。(路透)

粉絲誇完王妃秒補讚王子 威廉「神回覆」現場笑翻

2025-05-22 15:39

超人氣

更多 >
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
怎樣料理蘆筍最美味？大廚教學兩手法不輸米其林餐廳

怎樣料理蘆筍最美味？大廚教學兩手法不輸米其林餐廳
全美人口出走潮 洛杉磯再度居冠 人們正轉向這些地方

全美人口出走潮 洛杉磯再度居冠 人們正轉向這些地方