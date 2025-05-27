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英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

世界新聞網╱即時報導
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2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

正在印度舉行的2025年「世界小姐」（Miss World）選美賽事爆出嚴重爭議。來自英國的24歲佳麗英國佳麗瑪姬（Milla Magee）突然中途退賽，成為該賽事74年來第一位退賽的英國代表。她控訴主辦單位將選手當成「表演用的陪酒女郎」，更直言自己「感覺像妓女」。

Yahoo新聞報導援引英國「太陽報」（The Sun）與印度「印度時報」（The Times of India）報導，本屆比賽於印度特倫甘納邦（Telangana）的海德拉巴（Hyderabad）舉行。瑪姬在受訪時透露，活動期間她們被要求從早到晚穿著晚禮服，包括早餐時間也不例外。更讓她難以接受的是，有晚宴安排她與其他選手陪坐在中年贊助商旁邊，「全場陪笑作為感謝回饋」。

瑪姬強烈控訴這樣的安排讓她感到被羞辱，「我感覺像妓女一樣，根本沒想到參加選美會遭遇這種情境」。當她試圖向男賓講述自己支持的公益項目時，對方明顯毫無興趣，只是進行冷淡又讓人不舒服的寒暄，「我們像是被當成表演節目的猴子，整晚坐在那裡娛樂這些人」。

香港01報導，瑪姬還批評主辦單位曾不禮貌對待，「負責人當著我的面拍手，示意大家要聽她說話…這太不尊重人了，就好像她是在對孩子說話，而不是在對全車成年女性說話」。

據了解，本身是救生員的瑪姬曾主張取消世界小姐的泳裝環節，改為以心肺復甦、人工呼吸等救生技能來評判參賽者。

瑪姬已於本月16日退出比賽並返回英國，英格蘭方面改派25歲的亞軍、現任利物浦小姐格蘭特(Charlotte Grant)代替參賽。

被視為四大選美賽事之一的「世界小姐」（Miss World），其行政總裁Julia Morley 否認指控，並稱其「虛假和誹謗」（false and defamatory）。她表示：「瑪姬本月初因母親健康問題而請求退出比賽。作為一位母親和祖母，我對她的處境深表同情，立即安排她返回英國，將參賽選手及其家人的福祉放在首位。」印度地方政府亦表示會進行內部調查，但認為英國佳麗的指控是「捏造且誇大其詞」。

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