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高等法院最後一刻下令 英國簽署查哥斯群島協議暫喊卡

中央社倫敦22日電
英國首相施凱爾。(路透)
英國首相施凱爾。(路透)

英國原訂今天與模里西斯簽署一項關於查哥斯群島協議，但倫敦高等法院最後一刻下達禁制令，暫時阻止這項協議的簽署，協議目的在確保英國與美國在狄耶戈加西亞島空軍基地的未來。

英國原訂今天簽署一項金額高達數十億美元的協議，將放棄查哥斯群島（Chagos Islands）主權，以移交給非洲國家模里西斯，但高等法院最後一刻下達的禁制令，迫使英國政府暫時喊卡。

這項協議的細節最早於去年10月曝光，根據一項99年的租約，英國將繼續使用狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）戰略軍事基地。狄耶戈加西亞島是查哥斯群島中的最大島嶼。

然而在狄耶戈加西亞島出生、英國籍的杜加斯（Bernadette Dugasse）和龐皮（Bertrice Pompe）批評此協議完全未諮詢查哥斯群島島民而提出法律行動後，倫敦高等法院在最後一刻發出禁制令。

根據法院命令，本案預定上午10時30分審理。

許多查哥斯群島僑民，當中不少人50多年前被迫離開家園最後定居英國。他們表示，他們無法支持未向他們諮詢的協議。

批評者也抨擊這項協議形同讓步，正中北京下懷。中國與模里西斯雙方有密切的貿易關係。

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