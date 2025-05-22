我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州檢察長：證據顯示TJ高中招生存在種族歧視

華府槍案2死者是情侶 兇手裝目擊者旁觀10分鐘

澳洲東南沿岸嚴重洪患至少3死 數萬民眾受困

中央社雪梨22日綜合外電報導
澳洲東南沿岸地區遭遇暴雨導致的洪患。(歐新社)
澳洲東南沿岸地區遭遇暴雨導致的洪患。(歐新社)

澳洲東南沿岸地區近日遭遇暴雨導致的洪患，目前已經造成3人死亡，當地城鎮之間交通中斷，且有數萬民眾受困，當局官員今天警告，預計未來24小時會有更多強降雨。

路透報導，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）獵人谷（Hunter Valley）和中北岸（Mid North Coast）地區的幾個鄉村小鎮遭遇嚴重洪患，中北岸地區的大部分區域直到今天還會面臨更多強降雨。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）於記者會說道：「這場天災對於該社區而言是很嚴重。」

法新社報導，相關當局表示，超過5萬人受困，部分河流在今天晚間仍然會達到最高水位。

當地警方指出，澳洲大城雪梨以北300多公里的塔里市（Taree）附近一間遭洪水淹沒的房屋中，發現一位63歲男子的遺體，同時在中北岸地區的洪水中發現另一具遺體，據信是一名30多歲失蹤男子。

警方還說，在科夫斯港（Coffs Harbour）以西的一輛車內，還發現了一位60歲女性的遺體。

警方也提到，他們仍在搜尋一名失蹤男子。

澳洲

上一則

耶路撒冷警報大作 以色列12小時內攔劫2枚葉門飛彈

下一則

高等法院最後一刻下令 英國簽署查哥斯群島協議暫喊卡

延伸閱讀

東谷華生 當選Key Club CNH地區總監

東谷華生 當選Key Club CNH地區總監
澳洲總理訪中時間？澳媒：會在美中關稅戰暫停90天期間

澳洲總理訪中時間？澳媒：會在美中關稅戰暫停90天期間
涉間諜罪被中國關押6年 華裔作家楊恆均致信澳洲總理盼返澳就醫

涉間諜罪被中國關押6年 華裔作家楊恆均致信澳洲總理盼返澳就醫
角色互換 澳洲客花60元在張家界抬著轎夫走 這一幕很有趣

角色互換 澳洲客花60元在張家界抬著轎夫走 這一幕很有趣

熱門新聞

法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。美聯社

俄烏談判不到兩小時就落幕 烏克蘭：莫斯科要求行不通

2025-05-16 09:31
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡