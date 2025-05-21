日本擬檢討外國駕照更換制度 沒有住民票免談

自民黨參議員片山皋月21日晚間出席「日本台灣親善協會」時表示，自民黨政調會內部新設了一個「與外國人良好共生」的特命委員會，小野寺五典擔任會長，她被任命為幹事長，將研議修改「外國駕照更換」制度，原則上朝不再承認沒有住民票的方向推動。中央社

日本 近日發生多起外國人駕駛闖禍事件，都是利用「外國駕照更換制度」取得日本駕照後輕鬆上路。警察廳今天在自民黨會議上表示，將檢討換照制度，重點放在加強確認地址，以及提高考 試難度。

42歲中國籍男子鄧洪鵬14日在日本埼玉縣三鄉市開車衝撞放學後的小學生，導致4人受傷，肇事逃逸4天後才自首。他在中國取得駕照後，幾年前利用日本的「外國駕照更換」（日文稱外國免許切替，簡稱外免切替）制度取得日本駕照。

18日在三重縣龜山市的新名神高速公路，則上演宛如電影的離譜逆向行駛事故。34歲秘魯籍駕駛在高速公路上莫名其妙迴轉，接著逆向行駛約14公里，逼得其他汽車紛紛閃避，但途中還是與兩輛汽車擦撞，造成4人受傷。他同樣利用「外免切替」輕鬆取得日本駕照，換照超過5年。

根據警察廳的駕照統計資料，2024年這一年內，透過「外免切替」取得日本駕照的人數達到7萬5905人，在過去10年內成長了2.5倍。根據統計，來日本換駕照最多的是越南人，其次是中國人。

中國社群媒體「小紅書」有許多到日本換駕照教學，因為日本駕照能被100多個國家承認、不需要在日本租房有地址，也不用有合法居留身分，只要拿觀光簽證加上登記旅館地址就能合法換證，雖然有筆試，但是可以用母語作答，只有10題是非題，10題答對7題就合格，被質疑簡直是「幼稚園程度」，讓許多中國遊客趨之若鶩。

自民黨今天下午召開由政調會長小野寺五典擔任主席的特命委員會首次會議，警察廳表示將檢討換照制度，方向包括加強確認住址，以及提高考試難度。今後原則上會要求提交住民票影本，也會讓技能與知識考核更加嚴格。

自民黨參議員片山皋月晚間出席「日本台灣親善協會」時受訪表示，自民黨政調會內部新設了一個「與外國人良好共生」的特命委員會，小野寺五典擔任會長，她被任命為幹事長。警察廳下午在會議上表示，目前正與包括中國在內的15個國家和地區，就「外免切替」進行磋商。

她表示，現行制度即使沒有住民票也能申請日本駕照，地址甚至可以填寫旅館，實在太過草率，引發日本國民憤怒，因此將朝「原則上不再承認（沒有住民票）」的方向推動，只剩下確定何時實施。因為不只是自民黨，其他政黨對於這個議題也很有興趣，基本上方向一致，相信不久後就會有決定。

她也指出，另外，筆試僅是10道題目，還有多達20種語言版本，幾乎只靠圖片就能作答，小野寺五典今天親自考試後表示，「實在太過簡單」。她在2005年擔任濱松市長時，當地發生過一起日裔巴西 人肇事逃逸事件，她當時也看過一樣的考試，同樣心想「也太簡單了」，而那已經是20年前的事情，「日本人實在太會忍耐」。

片山表示，論交通規則，日本原本就比較嚴格，台灣與日本在制度上也相當接近，但是不論在中國還是巴西，駕駛在本國的事故率本來就很高。換句話說，中國駕駛在中國的事故率很高、巴西駕駛在巴西的事故率也很高，這些人如果再以過於簡單的測驗方式取得日本駕照，自然更容易引發各種問題。

她表示，當然，開車沒規矩的不只是外國人，也有日本人，但是從統計來看，日本是左側通行、右駕，而來自右側通行、左駕國家的駕駛，發生擦撞與不熟路況的事故比例更高，警察廳今天也提供了相關數據。未來將會用數據分析，應該如何強化規則與審查制度，以減少事故發生。