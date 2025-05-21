造假文件助中國詐騙分子開戶 泰國銀行行員遭逮

泰國皇家警察科技犯罪中心打擊主任塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）（中）21日舉行記者會說明警方日前破獲中國詐騙集團在泰國開設銀行帳戶的案子，警方逮捕多名造假文件協助中國人開戶的銀行行員。（泰警提供）中央社

泰國 警方日前破獲中國詐騙集團 分子在泰國開設銀行帳戶，在短短一周內就提領9100萬泰銖（約280萬美元）後回到中國的案件，警方逮捕多名造假文件協助中國人開戶的銀行行員。

泰國皇家警察科技犯罪中心打擊主任塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）今天舉行記者會指出，有15名中國人在3月9日持觀光 簽抵達泰國，接著前往旅遊勝地巴達雅（Pattaya）開立銀行戶頭，然後1周內就離開泰國，銀行的經理和職員涉嫌造假文件協助這些中國人開設銀行戶頭。

根據警方調查，共有1億1800萬泰銖被轉入了這15個戶頭中，這15名中國人提取了9100萬泰銖後離開。警方也發現這15個帳戶涉及了106宗詐欺案件。警方進一步追查發現，這個詐騙集團還另外涉及了462個銀行帳戶和2084個案件，損失金額高達22億泰銖。

鮮新聞（Khaosod）指出，警方逮捕4名涉案的銀行經理和員工、2名翻譯還有5名協助中國人開戶的人，共逮捕了11人，不過警方並未透露這些泰國人收取的金額。泰國警方也正在和中國相關單位合作，追捕那15名中國人，且其中有5人和鄰近國家的詐騙園區有關。