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G7財長會議召開 烏克蘭和關稅成焦點議題

中央社班夫20日綜合外電報導
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七大工業國集團成員國財政部長會議今天在加拿大登場，除了烏克蘭戰爭這項最大課題外，已開發經濟體因美國總統川普全面性關稅政策的不良影響而陷入困境的議題同樣受到關注。

法新社報導，七大工業國集團（G7）財長會議將進行到22日，商討全球經濟情勢之外，與會者將在烏克蘭議題上尋求共同立場，議程也包括商討非市場作法等議題。

G7財政部長和央行總裁會議在加拿大西部亞伯達省（Alberta）舉行，烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）也將出席。

自從川普今年重返白宮以來，G7民主成員對烏克蘭戰爭的作法面臨變數，會談在此一背景下展開。

G7成員國英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國過去大體上團結一致，川普上任後接觸俄羅斯，又對盟友和競爭對手揮舞關稅大棒，引發G7成員不安。

川普昨天與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話後表示，俄、烏將展開和平談判。

一名聽取過美國參與G7班夫（Banff）會議情況簡報的消息人士指出，華府不傾向「只為了發布公報而發布公報」。美方認為達成的共識必須與川普政府優先要務一致。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）稍早邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席6月的G7高峰會；馬欽柯今天則將接受媒體提問。

美國財政部發言人表示，財長貝森特（Scott Bessent）將尋求讓G7「回歸正軌，專注因應失衡及G7 與非G7國家的非市場作法」。

曾聽取美國與會情況簡報的消息人士強調，從G7觀點來看，成員國容許中國過剩的工業產能大量湧入境內各產業令人無法接受，這也將是大會議程之一。

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