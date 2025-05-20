G7財長會議召開 烏克蘭和關稅成焦點議題

七大工業國集團成員國財政部長會議今天在加拿大登場，除了烏克蘭 戰爭這項最大課題外，已開發經濟體因美國總統川普 全面性關稅政策的不良影響而陷入困境的議題同樣受到關注。

法新社報導，七大工業國集團（G7 ）財長會議將進行到22日，商討全球經濟情勢之外，與會者將在烏克蘭議題上尋求共同立場，議程也包括商討非市場作法等議題。

G7財政部長和央行總裁會議在加拿大西部亞伯達省（Alberta）舉行，烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）也將出席。

自從川普今年重返白宮以來，G7民主成員對烏克蘭戰爭的作法面臨變數，會談在此一背景下展開。

G7成員國英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國過去大體上團結一致，川普上任後接觸俄羅斯，又對盟友和競爭對手揮舞關稅大棒，引發G7成員不安。

川普昨天與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話後表示，俄、烏將展開和平談判。

一名聽取過美國參與G7班夫（Banff）會議情況簡報的消息人士指出，華府不傾向「只為了發布公報而發布公報」。美方認為達成的共識必須與川普政府優先要務一致。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）稍早邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席6月的G7高峰會；馬欽柯今天則將接受媒體提問。

美國財政部發言人表示，財長貝森特（Scott Bessent）將尋求讓G7「回歸正軌，專注因應失衡及G7 與非G7國家的非市場作法」。

曾聽取美國與會情況簡報的消息人士強調，從G7觀點來看，成員國容許中國過剩的工業產能大量湧入境內各產業令人無法接受，這也將是大會議程之一。