身綁大麻、古柯鹼 哥斯大黎加監獄抓獲「運毒」貓

大麻示意圖。(美聯社)

哥斯大黎加的一所監獄獄警日前發現了一隻身上綁著兩包毒品的貓咪，共繳獲230多克大麻 （marijuana）和86克快克古柯鹼(Crack cocaine)。

哥斯大黎加司法與和平部發布了該視頻，監獄方面表示，獄警當時是在犯人們的勞動區域發現這隻貓的，具體案情還在調查中。在哥斯大黎加，犯罪者時常會透過使用動物來運送毒品，貓狗或蜥蜴等動物都會被當成運毒工具。

據每日郵報(Daily Mail)報導，根據哥斯達黎加司法部 在Facebook上發表的聲明，Pococi 監獄的人員6日在監獄內發現了這隻「運毒」的貓咪並將其捕獲。

監獄工作人員對貓毛上的灰色斑塊感到懷疑，仔細查看後發現這些斑塊原來是裝滿毒品的袋子 - 包括一個裝有 236 克大麻的袋子和另一個裝有 86 克可卡因的袋子。

一段視頻顯示監獄人員發現這只貓科「重犯」時，它正爬上監獄內的一棵樹。

另一段影片則顯示當局如何小心翼翼地將非法物質從貓兒身上移除。

當局檢獲毒品後，將貓隻交給國家動物衛生局進行評估。