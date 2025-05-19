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教宗良14世接見美國副總統范斯、國務卿魯比歐

中央社梵蒂岡19日綜合外電報導
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天主教新任教宗良14世（Pope Leo XIV，右）今天在梵蒂岡接見來訪的美國副總統范斯（JD Vance，中）和國務卿魯比歐（Marco Rubio，左）。美聯社
天主教新任教宗良14世（Pope Leo XIV，右）今天在梵蒂岡接見來訪的美國副總統范斯（JD Vance，中）和國務卿魯比歐（Marco Rubio，左）。美聯社

繼18日上午舉行就職彌撒後，天主教新任教宗良14世（Pope Leo XIV）今天在梵蒂岡接見來訪的美國副總統范斯（JD Vance）和國務卿魯比歐（Marco Rubio）。

法新社報導，梵蒂岡公布了范斯和魯比歐會晤這位出生於美國芝加哥教宗的照片。良14世於5月8日獲選為全球14億天主教徒的領袖。

梵蒂岡表示，范斯隨後會見教廷國務院與各國關係部門秘書長蓋拉格（Paul Richard Gallagher）。

梵蒂岡發布聲明表示：「在國務卿辦公室舉行的友善會談中，雙方重申對良好雙邊關係感到滿意，並討論教會與國家之間的合作，以及一些與教會生活和宗教自由密切相關的問題。」

「最後，雙方就當前的國際問題交換意見，呼籲衝突地區仍應尊重人道主義法律和國際法，並希望各方透過談判解決問題。」

范斯和魯比歐昨天與20萬名各國政要、王室成員和信眾一起聚集在聖伯多祿廣場（St Peter's Square），慶祝良14世正式就任。

良14世成為教宗之前，曾在他的社群平台X上轉發針對美國總統川普政府移民政策的批評，也曾猛烈砲轟范斯。

不過，范斯昨天宣稱，美國為新教宗「感到非常自豪」。

范斯 良14世 梵蒂岡

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