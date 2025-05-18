在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

Mediaite網站17日報導，土耳其 總統厄多安 （Recep Tayyip Erdoğan）16日在歐洲政治共同體（European Political Community, EPC）峰會上，與法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron出現一段引人注目的互動畫面——厄多安在與馬克宏握手後，緊抓對方的中指超過10秒不放，引發網路瘋傳與政治解讀。

這一幕發生於阿爾巴尼亞首都地拉那舉行的EPC峰會，多國領袖齊聚一堂，就烏克蘭 戰爭、歐洲安全與區域合作等議題展開會談。馬克宏主動上前向坐著的厄多安打招呼，輕拍對方的手致意。

握手之後，厄多安卻沒有把手鬆開，反而緊握馬克宏的中指，時間長達十餘秒，馬克宏數次試圖抽手未果，場面一度顯得相當尷尬。

土耳其總統厄多安(前左)抓著馬克宏(前右)的手指不放超過10秒，引發熱議。(路透)

最終厄多安鬆手，兩人帶笑收場，似乎化解尷尬，但畫面早已被現場媒體捕捉並迅速在社群平台上瘋傳，鋒頭遠遠蓋過峰會本身的討論焦點。

許多網友與評論者戲稱這段畫面為「外交人質級握手」，也有土耳其媒體將此動作形容為「權力姿態」。有人指出，厄多安此舉顯示其在與馬克宏互動中的主導意圖，也有人解讀為兩人潛在緊張關係的肢體語言展現。