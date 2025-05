在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

Mediaite網站17日報導,土耳其 總統厄多安 (Recep Tayyip Erdoğan)16日在歐洲政治共同體(European Political Community, EPC)峰會上,與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron出現一段引人注目的互動畫面——厄多安在與馬克宏握手後,緊抓對方的中指超過10秒不放,引發網路瘋傳與政治解讀。

這一幕發生於阿爾巴尼亞首都地拉那舉行的EPC峰會,多國領袖齊聚一堂,就烏克蘭 戰爭、歐洲安全與區域合作等議題展開會談。馬克宏主動上前向坐著的厄多安打招呼,輕拍對方的手致意。

握手之後,厄多安卻沒有把手鬆開,反而緊握馬克宏的中指,時間長達十餘秒,馬克宏數次試圖抽手未果,場面一度顯得相當尷尬。

土耳其總統厄多安(前左)抓著馬克宏(前右)的手指不放超過10秒,引發熱議。(路透)

最終厄多安鬆手,兩人帶笑收場,似乎化解尷尬,但畫面早已被現場媒體捕捉並迅速在社群平台上瘋傳,鋒頭遠遠蓋過峰會本身的討論焦點。

許多網友與評論者戲稱這段畫面為「外交人質級握手」,也有土耳其媒體將此動作形容為「權力姿態」。有人指出,厄多安此舉顯示其在與馬克宏互動中的主導意圖,也有人解讀為兩人潛在緊張關係的肢體語言展現。

A moment captured during the international summit offered a new example for interpreting body language between world leaders. French President Macron’s attempt to assert physical initiative with his hand was met by a swift and notable response from President Erdoğan.#Erdogan pic.twitter.com/C6tgOr3hiu