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25歲加薩女攝影記者結婚前夕被炸死 紀錄片撼動坎城

中央社坎城15日綜合外電報導
紀錄片「將靈魂放在手上行走」導演法爾西。路透
紀錄片「將靈魂放在手上行走」導演法爾西。路透

以25歲巴勒斯坦女攝影記者哈蘇納為主題的紀錄片，今天在坎城影展播出時深深震懾觀眾。就在這部紀錄片於坎城影展首映前幾周，哈蘇納不幸在以色列加薩走廊的空襲中身亡。

法新社報導，關於哈蘇納（Fatima Hassouna）的紀錄片播映結束後，導演法爾西（Sepideh Farsi）拿起哈蘇納的照片，鼓勵觀眾起立鼓掌致敬。這名年輕的巴勒斯坦女子4月16日和手足一同在空襲中喪命。

「衛報」（The Guardian）報導，哈蘇納身為住在加薩走廊（Gaza Strip）的年輕攝影記者，深知死亡就在不遠處。在過去18個月的戰爭中，她持續記錄空襲、她家遭到的破壞、無盡的流離失所以及11名家庭成員喪命，而她只求自己不會死得無聲無息。

哈蘇納生前在社群媒體寫道：「如果我要死，我想死得轟轟烈烈。我不願只是突發新聞或團體中的數字，我希望自己的死亡能讓全世界聽見，留下隨時間過去仍然存續的影響，以及無法被時間或地點埋葬的永恆影像。」

以色列禁止外國媒體進入遭圍困的加薩走廊，在這情況下，法爾西去年透過視訊通話連絡哈蘇納，並將她們200多天的對話製作成紀錄片「將靈魂放在手上行走」（Put Your Soul on Your Hand and Walk，暫譯）。

在網路連接不佳而經常斷斷續續的對話中，哈蘇納笑著表示自己沒事。

她透過視訊描述，食物嚴重短缺下自己多麼渴望吃到雞肉，她如何在以色列轟炸下失去包含1歲孩童在內的14名家人，還有她那天所拍攝的照片。

哈蘇納得知這部紀錄片被選入坎城影展（Cannes film festival）後隔天，以色列空襲擊中她位於加薩走廊北部的家，造成她與另外10位家人死亡，其中包括她懷孕的姐姐。

網路新聞媒體中東之眼（Middle East Eye）報導，哈蘇納過世那時，本來預定隔周就要和未婚夫舉行婚禮。

以色列當局則主張，以軍的襲擊目標是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。

英國導演肯洛區（Ken Loach）今天在社群媒體X呼籲人們向哈蘇納及其巴勒斯坦記者同僚致敬，「他們獻出自己的生命以見證大屠殺」。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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