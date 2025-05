25歲加薩女攝影記者結婚前夕被炸死 紀錄片撼動坎城

紀錄片「將靈魂放在手上行走」導演法爾西。路透

以25歲巴勒斯坦 女攝影記者哈蘇納為主題的紀錄片,今天在坎城影展播出時深深震懾觀眾。就在這部紀錄片於坎城影展首映前幾周,哈蘇納不幸在以色列 對加薩 走廊的空襲中身亡。

法新社報導,關於哈蘇納(Fatima Hassouna)的紀錄片播映結束後,導演法爾西(Sepideh Farsi)拿起哈蘇納的照片,鼓勵觀眾起立鼓掌致敬。這名年輕的巴勒斯坦女子4月16日和手足一同在空襲中喪命。

「衛報」(The Guardian)報導,哈蘇納身為住在加薩走廊(Gaza Strip)的年輕攝影記者,深知死亡就在不遠處。在過去18個月的戰爭中,她持續記錄空襲、她家遭到的破壞、無盡的流離失所以及11名家庭成員喪命,而她只求自己不會死得無聲無息。

哈蘇納生前在社群媒體寫道:「如果我要死,我想死得轟轟烈烈。我不願只是突發新聞或團體中的數字,我希望自己的死亡能讓全世界聽見,留下隨時間過去仍然存續的影響,以及無法被時間或地點埋葬的永恆影像。」

以色列禁止外國媒體進入遭圍困的加薩走廊,在這情況下,法爾西去年透過視訊通話連絡哈蘇納,並將她們200多天的對話製作成紀錄片「將靈魂放在手上行走」(Put Your Soul on Your Hand and Walk,暫譯)。

在網路連接不佳而經常斷斷續續的對話中,哈蘇納笑著表示自己沒事。

她透過視訊描述,食物嚴重短缺下自己多麼渴望吃到雞肉,她如何在以色列轟炸下失去包含1歲孩童在內的14名家人,還有她那天所拍攝的照片。

哈蘇納得知這部紀錄片被選入坎城影展(Cannes film festival)後隔天,以色列空襲擊中她位於加薩走廊北部的家,造成她與另外10位家人死亡,其中包括她懷孕的姐姐。

網路新聞媒體中東之眼(Middle East Eye)報導,哈蘇納過世那時,本來預定隔周就要和未婚夫舉行婚禮。

以色列當局則主張,以軍的襲擊目標是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)。

英國導演肯洛區(Ken Loach)今天在社群媒體X呼籲人們向哈蘇納及其巴勒斯坦記者同僚致敬,「他們獻出自己的生命以見證大屠殺」。