日本上皇明仁出院返家 檢查結果為「心肌缺血」

日本上皇明仁(左)與上皇后美智子。明仁的診斷結果為「無症狀性心肌缺血」。(美聯社)

日本 上皇明仁本月稍早住院接受詳細的心臟檢查後，今天出院返回住處。掌管日本皇室事務的宮內廳表示，診斷結果為「無症狀性心肌缺血」。

Emperor Emeritus Akihito, 91, has been diagnosed with silent myocardial ischemia, an asymptomatic condition where blood flow from the coronary arteries to the heart muscle is reduced due to excessive exercise. https://t.co/2Ee7B51myc — The Japan Times (@japantimes) 2025年5月10日

日本電視台（Nippon TV）報導，宮內廳今天宣布，91歲的明仁已從東京大學醫學部附屬醫院出院，檢查結果是儘管沒有症狀、但一定程度以上的運動負荷就會使血液未充分流往心肌的「無症狀性心肌缺血」。

宮內廳也說，跟醫師協調後，明仁除了先前的治療之外，也將接受新的藥物治療，以及避免過度運動負荷，醫師未來會比以往更謹慎觀察病情。

「朝日新聞」報導，宮內廳提到，明仁目前沒有自覺症狀，包含對話、走路在內的日常生活無礙。

明仁4月定期健康檢查結果顯示，可能出現冠狀動脈對心臟肌肉供應血流不足的「心肌缺血」情況。他之後於住處再次接受檢查後，5月4日判斷確實為心肌缺血可能性很高，並在5月6日起住院接受詳細的心臟檢查。

明仁今天上午在上皇后美智子的陪同下出院，回到位於東京都的住處仙洞御所。

明仁曾於2012年2月接受冠狀動脈繞道手術，2022年7月在東京大學醫學部附屬醫院接受心臟核磁共振檢查，被診斷出右心衰竭，此後持續接受內科治療，遵守限制水分攝取等醫囑，症狀逐漸改善。