菲律賓前總統杜特蒂海牙受審 仍是家鄉市長候選人

圖為在納卯市一條街道上豎立著一塊廣告牌，上面印有被捕的菲律賓前總統杜特蒂的照片。路透

菲律賓期中選舉 預計12日登場。因發動掃毒戰導致數以千人喪命的前總統杜特蒂 ，被押送至荷蘭海牙、移交國際刑事法院候審，但他在故鄉納卯市，仍是獲得家族支持的市長候選人。

路透報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）因發動掃毒戰涉及「違反人道罪」，被押送至國際刑事法院接受審判。在海牙拘留室候審的杜特蒂，仍是故鄉菲律賓納卯市（Davao City）的市長候選人。

外界廣泛預期，杜特蒂在強大的家族勢力支持下，預料將會再次當選市長，但這個支持可能不會轉化為全國支持度。

28歲咖啡廳員工莫姆巴斯（Jennifer Maumbas）說道：「我目睹他（杜特蒂）之前擔任市長和總統期間取得的成就，包括從他打擊毒梟到為國家所做的事。」

杜特蒂今年3月遭國際刑事法院（International Criminal Court）發出逮捕令，在馬尼拉遭到逮捕和羈押，並移送至海牙候審。這對他的家族是重大打擊。杜特蒂過去長年擔任納卯市市長，因採取嚴厲的政策而被稱為「制裁者」。

杜特蒂在2016至2022年擔任總統期間發動所謂的「掃毒戰」。有人權團體指出，掃毒戰造成的死亡人數遠超過警方估計的6000人。

此外，杜特蒂在納卯市以外的影響力非常不穩定。即將登場的期中選舉，將檢驗現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）能在多大程度上成功壓制杜特蒂的政治機器。

菲律賓馬卡蒂大學（University of Makati）公共行政專家塔比亞（Ederson Tapia）指出，杜特蒂這個名字在納卯市擁有神話般的地位，但以全國來說，情況可能並非如此。