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梵蒂岡選出首位美籍教宗 世界領袖反應一次看

中央社／巴黎8日即時報導
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新當選的教宗良十四世、美國籍的普雷沃斯特樞機主教，在梵蒂岡聖伯多祿大殿的陽台上發表「致羅馬及全世界」(Urbi et Orbi)文告。(路透)
新當選的教宗良十四世、美國籍的普雷沃斯特樞機主教，在梵蒂岡聖伯多祿大殿的陽台上發表「致羅馬及全世界」(Urbi et Orbi)文告。(路透)

世界各地領導人紛紛表示樂見普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）成為全球14億天主教徒新領袖，他選擇的教宗名號為良十四世（Leo XIV），是首位來自美國的教宗。

以下根據法新社和路透社報導等整理多國相關回應：

美國總統川普（Donald Trump）

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「這對我們國家而言，是多麼令人振奮、多麼偉大的榮耀，我期待和教宗良十四世會面，這將會是非常有意義的時刻！」

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）

普雷沃斯特來自美國芝加哥。歐巴馬恭喜這位「芝加哥同胞」，並表示「這對美國而言是歷史性的一天，我們將為他祈禱，同時他將開始領導天主教會的神聖工作，並為許多人樹立榜樣，不論其信仰為何」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）

「我相信，俄羅斯與梵蒂岡之間建立的建設性對話與合作，會在團結我們的基督教價值觀基礎之上持續發展。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）

「在這個我國的決定性時刻，我們希望梵蒂岡繼續為烏克蘭恢復正義、實現持久和平的努力，給予道德和精神上的支持。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）

「藉由您的角色，您在這個充滿挑戰的時期，為全世界數以百萬計信徒提供希望和指導。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）

「在此向教宗良十四世、法國及世界各地的所有天主教徒，傳達兄弟情誼的訊息。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）

「在一個衝突和動盪的時代，他在降福敞廊（Loggia of Benedictions）的話語，是對和平、兄弟情誼及責任的強烈呼籲。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）

「教宗良十四世當選對英國乃至全球天主教徒而言，都是一個喜悅至深的時刻，也為教會領導階層和全世界開啟新篇章。」

歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）

「我們希望他的教宗任期以智慧和力量為引導，他不僅領導天主教群體，更透過對和平與對話的承諾激勵全世界。」

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）

普雷沃斯特生涯大部分時間都在秘魯擔任傳教士，2015年成為秘魯公民，因此他擁有美國、秘魯雙重國籍。

博魯阿爾特表示：「秘魯人民－一個懷抱信仰和希望的民族，團結一致為他的教宗任期祈禱，並心懷感恩慶祝一位熱愛秘魯的牧者如今正在領導普世教會。願天主保佑他，並陪伴他實現他的使命！」

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）

魯拉表示，希望良十四世「能繼承教宗方濟各（Pope Francis）的遺志，尋求和平和社會正義、保護環境，與所有民族和宗教對話，尊重人類的多樣性」。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）

「我們恭賀樞機團選出新教宗良十四世，他成為梵蒂岡城國元首和天主教會精神領袖。在此重申我們人道主義共識，支持世界和平與繁榮。」

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）

「我們期待提升以色列與教廷的關係，並加強聖地及世界各地猶太人及基督徒間的友誼。願您的教宗任期能在所有信仰和民族之間建立橋梁及理解。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）、伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）

官方聲明說，阿巴斯祝福教宗良十四世繼續他的崇高事業，延續已故教宗方濟各的遺志和他在和平上的努力。

哈瑪斯表示：「我們恭賀教宗良十四世當選天主教會領袖，並期待他延續已故教宗的道路，支持受壓迫者並反對加薩走廊（Gaza Strip）的種族滅絕情事。」

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）

「我期待在聯合國與教廷長遠合作傳統的基礎上再接再厲…推動團結、促進和解，為所有人建設一個公正且永續的世界。」

台灣賴清德

外交部表示，總統賴清德已於第一時間指示駐教廷大使館向新教宗轉致賀電，並強調台灣期盼與教廷繼續合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛與人性尊嚴。

教宗 梵蒂岡 方濟各

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