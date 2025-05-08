我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西斯汀教堂冒出白煙 新教宗已選出

快看世界／今日你應知道5件事

愛子公主參觀大阪世博 訪日本館踏上大屋頂環

中央社東京8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本愛子公主。(美聯社資料照)
日本愛子公主。(美聯社資料照)

日皇德仁與皇后雅子的長女、愛子公主今天參觀2025年世界博覽會（大阪世博會），造訪「日本館」，也登上世界最大的木造建築「大屋頂環」。

日本放送協會（NHK）報導，愛子今天上午9時左右驅車從皇宮前往東京羽田機場搭民航機，上午11時許抵達大阪伊丹機場。大阪府知事吉村洋文出面迎接，愛子表示：「很期待此行，這2天請多多關照。」

影片來源：YouTube@Nippon Television News Japan-English

愛子於下午2時左右抵達大阪灣人工島夢洲的大阪世博會場，首先造訪由日本政府出展、以「生命與生命之間」為主題的日本館。

在館長黑田紀幸的導覽下，觀賞運用藻類的「光生物反應器」，透明管立體呈現，管內培養藍藻類的螺旋藻（Spirulina），經光合作用轉化成氧、澱粉。

愛子也走上「大屋頂環」上的天空步道，聽到很多遊客歡迎她的聲音，她微笑揮手。導覽者解說大屋頂環的木造結構，還說這一大圈是約2公里。愛子說：「我母親說感覺大屋頂環一圈比2公里還要長，我也有同感」。

之後，愛子參訪「電力館」。這座場館進場人士可透過大小可手持的發光蛋形設備玩遊戲，模擬體驗核融合發電、無線供電等未來的能源技術。

愛子也到日本赤十字（紅十字）社企畫的場館。她目前任職於日本赤十字社，她的母親皇后雅子擔任日本赤十字社的名譽總裁。

愛子預定明天參訪大阪世博的「新加坡館」、非洲國家與南太平洋國家等共同出展的場館。

日本 新加坡

上一則

寮國國家主席新冠確診 取消參加俄國勝利日活動

下一則

印巴互射飛彈交火升級 衝突自喀什米爾擴散 多城遇襲

延伸閱讀

大阪世博一遊客中暑死亡 媒體揭場地太大、休息區太少

大阪世博一遊客中暑死亡 媒體揭場地太大、休息區太少
大阪世博開幕第11天 入場突破100萬人次

大阪世博開幕第11天 入場突破100萬人次
日本大阪世博會場連外鐵路一度停擺 4000人滯留車站

日本大阪世博會場連外鐵路一度停擺 4000人滯留車站
大阪世博開幕首周52萬人入場 黃金周暑假再衝人氣

大阪世博開幕首周52萬人入場 黃金周暑假再衝人氣

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大

董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大
被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了