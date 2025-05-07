美國主導…美以傳討論建立臨時政府 管理戰後加薩地區

美國傳正在和以色列討論建立由美國主導的加薩地區戰後管理政府的可能性。 歐新社

美國和以色列 據傳正在討論建立一個加薩 地區戰後臨時管理政府的可能性，這個政府將由美國官員主導，負責監督加薩局勢，直到實現非軍事化和地區穩定，並形成一個可行的巴勒斯坦 管理當局為止。

路透報導，知情人士表示，目前這項討論仍處於初期階段，這個美國主導的政府將持續多久，目前尚無確切時間表，具體將取決於當地局勢。

消息人士說，其他國家也將被邀請加入這個美國主導的加薩管理當局，但未透露具體是哪些國家，並將吸納巴勒斯坦的技術官員，但不包括哈瑪斯和巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）。

消息人士說，目前還不確定是否能達成任何協議，討論也尚未進展到考慮由誰擔任核心角色的階段。

美國國務院發言人並未對此消息直接置評，僅表示「我們希望和平，以及立即釋放人質」，「我們的核心態度依然堅定：與以色列站在一起，捍衛和平」。

以色列總理內唐亞胡辦公室拒絕置評。哈瑪斯掌控的加薩政府發言人駁斥了由美國或任何其他外國政府主導管理政府的想法，並說加薩的巴勒斯坦人民應該選擇自己的管理者。巴勒斯坦自治政府沒有回應。