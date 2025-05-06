我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貿易協議再現搖擺 道指跌近400點

財長貝森特：曾考慮從軍 但因我是同性戀而未能如願

川普揚言對非美製電影課重稅 澳洲仍向好萊塢招手

中央社雪梨6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普4日宣布針對所有在海外製作的電影課徵100%關稅，並稱好萊塢應專注於「美國製電影」。路透
川普4日宣布針對所有在海外製作的電影課徵100%關稅，並稱好萊塢應專注於「美國製電影」。路透

儘管美國總統川普的關稅計畫對「駭客任務」（The Matrix）、「貓王」等好萊塢電影海外拍攝地點構成威脅，但澳洲當局表示，仍希望與美國合作拍攝「優秀電影」。

法新社報導，川普4日宣布針對所有在海外製作的電影課徵100%關稅，並稱好萊塢應專注於「美國製電影」。

所謂的「澳萊塢」（Aussiewood）多年來利用稅賦減免優惠與其他現金誘因吸引外國製片人來到澳洲拍片，為美國主流片廠製作一連串賣座電影。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）接受澳洲廣播公司（ABC）專訪時表示：「很多美國電影都是在澳洲拍攝。這樣的合作是件好事，不應受到阻礙。」

1986年上映的喜劇片「鱷魚先生」（Crocodile Dundee）讓澳洲剛起步的電影產業在美國嶄露頭角。後來包括漫威（Marvel）系列、「不可能的任務」（Mission Impossible）續集，以及「貓王」（Elvis）等好萊塢電影都在澳洲拍攝。

川普宣布將對非美製電影課徵100%關稅後，電影產業人士說，這是不瞭解產業的總統草率提出的政策。

娛樂產業律師韓德爾（Jonathan Handel）指出：「這項政策毫無道理」。

韓德爾向法新社解釋，許多美國製作的電影，像是「007」（James Bond）系列、「不可能的任務」等，顯然是基於創作需求而到海外取景拍攝。

韓德爾指出，「倘若劇情需要湯姆克魯斯（Tom Cruise）爬上艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower），難道我們要去拉斯維加斯的仿製艾菲爾鐵塔拍攝嗎？這完全不合理。」

韓德爾指出，電影還涉及智慧財產權，「你可以買電影票，但不能像買衣服或買汽車那樣去買電影」。

韓德爾指出，就算真的建立針對外國拍攝電影的課稅系統，對美國電影業來說仍將是弊大於利。

「這會導致產量縮減、成本增加，電影院和串流平台可播放的作品數量減少，最終對發行端造成打擊。」

澳洲 川普 好萊塢

上一則

克宮：普亭定於8月底至9月初訪中 將出席抗日紀念活動

下一則

歐盟扶植半導體業進度落後 SEMI：預算應增至原本4倍

延伸閱讀

鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆

鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆
川普宣布停止攻擊青年運動 「他們求饒說別再炸了」

川普宣布停止攻擊青年運動 「他們求饒說別再炸了」
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14

超人氣

更多 >
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字