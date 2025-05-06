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以色列升級加薩行動 啟動作戰時機曝光 攻勢「猛烈」

編譯盧思綸／即時報導
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以色列安全內閣批准升級對哈瑪斯的軍事計畫。（路透）
以色列安全內閣批准升級對哈瑪斯的軍事計畫。（路透）

以色列安全內閣批准升級對哈瑪斯的軍事計畫後，總理內唐亞胡5日證實攻勢將會是「強烈的」。根據以色列媒體，計畫將從精準突襲轉為占領加薩領土和哈瑪斯基礎設施，將會避開可能有被俘人質所在的區域，行動時間預計在美國總統川普結束5月13日至16日中東行後展開，預計耗時數個月。

政治新聞網Axios於5月3日引述美方與阿拉伯官員報導，川普即將在5月13日至16日出訪中東，預計拜訪沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國。 

以色列新消息報電子媒體Ynet報導，一名以色列資深官員5日上午表示，這項計畫獲得內閣一致同意，由國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）提出，且與內唐亞胡宣布的目標完全一致，即「擊潰哈瑪斯並解救人質」。

路透引述一名以色列國防官員表示，擴大行動會在川普結束下周中東行程後展開。以色列公共廣播公司引述知情官員稱，計畫將緩慢推進，預計耗時幾個月時間。

然而，紐約時報引述以色列官員指出，如果以哈未能盡快達協議，將會正式擴大地面行動。

這項新的軍事計畫名為「基甸戰車行動」（Operation Gideon's Chariots），將從精準突襲轉為占領領土和哈瑪斯基礎建設，施行時間取決於戰術規畫完成度與川普出訪時程表。

根據計畫，首先軍隊將完成部隊動員，並就占領和控制特定區域進行作戰，包含地面和地下清除行動，加強打擊哈瑪斯地道系統，目前僅四分之一被完全摧毀。

一名以色列國防均資深官員澄清，儘管行動範圍廣泛，但目標有限，並明確避免再可能有扣押人質的區域作戰。

計畫中另個重點是準備重啟對加薩的人道救援，最終將通過一個國際基金監督交付物資，以防哈瑪斯攔截。

以色列 哈瑪斯 川普

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