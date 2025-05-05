教廷國務院長有望接任教宗 但梵中協議可能不利選情

義大利籍教廷國務院長帕洛林曾與教宗方濟各共事12年。(路透)

梵蒂岡 訂於7日展開選舉新教宗 的樞密會議（Conclave）。教廷國務院長帕洛林被視為熱門接替人選之一，但英國媒體報導，他一手促成的「梵中主教協議」可能對他的選情不利。

「金融時報」報導，2018年的梵中主教任命協議是由現年70歲的帕洛林（Pietro Parolin）一手策劃，旨在化解數十年來的僵局，並避免效忠教宗的中國「地下教會」與北京官方教會分裂。

歷經多年談判後，帕洛林與北京妥協，讓北京在任命中國主教方面擁有正式發言權。香港榮休主教陳日君等批評人士認為，此舉堪稱「嚴重判斷失誤」，也是對中國天主教徒所做犧牲的侮辱。

陳日君是協議最激烈的批評者之一。2022年他因支持香港的民主示威活動而被捕，教宗方濟各 （Pope Francis）逝世後，他已趕往羅馬。

由於陳日君已經93歲，無法在教宗選舉中投票，但他正在羅馬參與有關教會未來的辯論。分析人士認為，他可能公開支持1位拒與北京妥協、願挺身對抗獨裁領袖的新教宗。

美國賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）神學教授法吉歐利（Massimo Faggioli）分析，梵蒂岡與中國的協議是「教宗方濟各任期內最重要的外交成就，而帕洛林顯然是其中的核心角色」。

「有些人認為，這項協議對教會是件非常好的事情，但也有些人認為這是軟弱的表現，並期待教會採取外交意味沒那麼濃厚、更具預言性質的立場。」

儘管如此，梵蒂岡觀察人士仍認為，性格溫和的帕洛林是教宗繼任人選爭奪戰的領先者之一。在方濟各選擇他來管理教廷之前，帕洛林曾是教廷資深外交官。

據報導，目前帕洛林仍可能在加緊努力下，最終獲得當選教宗所需的133票中的2/3多數票。

儘管方濟各逝世以來，帕洛林已在博彩公司的賠率榜上領先數周，但賠率如今開始轉向菲律賓樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle），2位主教的賠率現已不相上下。