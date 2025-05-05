以官員：以色列批准計畫 擬拿下加薩全境

從以色列南部，4日可見加薩境內建築在以色列的空中、地面行動中毀壞。（美聯社）

美聯社5日引述兩名以色列 官員報導，以色列同日批准拿下加薩 走廊全境並在未確定時間內留駐加薩的計畫。以色列內閣成員當天上午批准該計畫前數小時，以軍首長才說，軍方正在徵召數以萬計後備軍人。

美聯社說，前述計畫若實施，將大幅擴大以軍在加薩的行動，也很可能招致猛烈國際反彈；以色列已奪取大片加薩領土，現在控制加薩約一半地區。

以國官員說，該項新計畫意在幫助以色列達成戰爭目標，包括擊敗巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 和解救受困加薩的人質；該計畫也會驅使大量巴勒斯坦人移往加薩南部，預計將加劇既有的嚴峻人道危機。

以哈雙方1月曾達成停火，但3月破局，其後以色列對加薩發動猛烈襲擊，數以百計人喪命。該次停火結束前，以色列中斷一切對加薩人道援助，被認為引發開戰近19個月來最嚴重人道危機。

以色列官員說，前述計畫涵蓋「拿下加薩走廊並持有領土」；此外也設法防止哈瑪斯分發人道援助，聲稱這會強化哈瑪斯在加薩的統治。該計畫也包括對哈瑪斯相關目標實施強有力襲擊。一名以國官員說，此項計畫將逐步實施。

以國官員也說，以方正就美國總統川普接管加薩並遷移其人口的計畫，與許多國家接觸；以方稱之為「自願移民」，但已引發以國在歐洲和阿拉伯世界的盟友譴責。