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金融時報：歐盟擬加強和CPTPP關係 可能本月商討合作機制

編譯吳孟真／綜合外電
歐盟和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）戰略合作的動能增強。（歐新社）
歐盟和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）戰略合作的動能增強。（歐新社）

英國金融時報（FT）報導，美國總統川普的激進關稅政策，正讓歐盟和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）戰略合作的動能增強。CPTPP外交人員透露，可能會在本月於南韓登場的亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議上，討論強化雙方合作的機制。

川普在4月「解放日」宣布關稅措施，為歐盟和包含加拿大、日本和墨西哥在內12個成員國的CPTPP強化合作關係的計畫，增添動能。歐盟執委會官員表示，儘管「還在非常早期的階段」，雙方已「進入有意尋求某種結構化合作的領域」。

加拿大、紐西蘭及新加坡都暗示支持加強CPTPP與歐盟的合作關係，但將雙方合作意願轉變成正式對話的機制尚未建立，CPTPP外交人員透露，部分原因來自CPTPP輪值主席國澳洲上周末才剛舉行大選。

歐盟外交官說，澳洲新政府成立後，料將促使該國與歐盟重啟雙邊貿易協商，同時為歐盟和CPTPP擴大對話，提供政治平台。一名CPTPP外交人員表示，可能會在本月的APEC貿易部長會議上，討論強化CPTPP和歐盟合作的機制。

歐盟執委會主席范德賴恩說，歐盟和CPTPP盼藉目前動盪局勢，了解世界貿易組織（WTO）必須改革之處，「以及雙方能如何加強合作，以落實改善目標」。

CPTPP官員表示，CPTPP與歐盟的潛在合作框架，可能涉及「雙軌」程序，包含各國確認將遵循WTO規範的「行為新準則」，以及另行對話討論讓彼此在數位貿易與永續等關鍵領域的規範統一。

歐盟和CTPPP官員指出，這項合作關係將涵蓋占全球國內生產毛額（GDP）約30%的國家經濟體，並向外界展現，全球多數經濟體均承諾維護基於規則的秩序。

歐盟 澳洲 川普

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