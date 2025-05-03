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韓執政黨提名金文洙競選總統 可能與韓悳洙聯手

中央社首爾3日專電
韓國前勞動部長金文洙今天在黨內初選勝出，獲得執政黨國民力量提名競選總統大選。(歐新社)
韓國前勞動部長金文洙今天在黨內初選勝出，獲得執政黨國民力量提名競選總統大選。(歐新社)

韓國前勞動部長金文洙今天在黨內初選勝出，獲得執政黨國民力量提名競選總統大選，輿論認為金文洙「反對彈劾」立場與合推單一候選人策略奏效，可能很快與前國務總理韓悳洙商討聯手。

國民力量今天在京畿道高陽市的韓國國際展覽中心（KINTEX）公布黨內初選結果，金文洙以56.53%得票率擊敗對手、前黨魁韓東勳（43.47%），當選黨內總統候選人。

韓國輿論多認為，金文洙最終能在黨內、一般民調都取得勝利，主要是他反對彈劾前總統尹錫悅，並率先表態願意與日前宣布參選的韓悳洙合推單一候選人的策略奏效。

韓聯社指出，國民力量黨內意見仍以「反對彈劾」為主，而韓東勳之前的立場以及擔任黨魁時不斷與尹錫悅發生衝突的作法，在黨內容易被認為是「叛徒」，除20多名被歸類為親韓派的議員，許多原本支持他的議員都轉向他的對手，也有人認為韓東勳「缺乏領導能力」。

京鄉新聞分析也提到，除了與金文洙對彈劾尹錫悅的立場完全不同，韓東勳在韓悳洙宣布參選後對合推單一候選人的態度也成為一大絆腳石。

金文洙在所有參選人中最先表態願意與韓悳洙合作，韓東勳則對此表示不滿，認為黨內初選已經從11人篩選到剩2人的階段，「最後才加進來競選？這應該不現實吧」。

金文洙今天在獲選為黨內候選人後發表演說表示，為了阻止最大在野黨共同民主黨候選人李在明執政，他會與「任何勢力」合作，並表示會透過「國民和黨員都能接受的程序及方式」實現。

1951年出生於慶尚北道永川市的金文洙，畢業於首爾大學經濟系，1990年涉足政界，1996年當選國會議員，關注勞動、環境、交通與兒童保育議題，曾任京畿道知事，2024年7月獲尹錫悅提名為勞動部長，長期作為保守派政治人物活動。

從政35年第一次挑戰總統大位的金文洙高舉「反李在明」大旗，獲得保守派人士支持。他在演說中大力批評共同民主黨在國民力量執政期間「對31人提出彈劾案，制定違反民主市場經濟及憲法的惡法」，「動員國會議員以創造堅不可摧的國會」。

他控訴共同民主黨利用彈劾迫使總統下台，掌握法院及憲法法院，破壞三權分立制度，「若這些人掌權，將會開展恐怖的獨裁局面」，他還表示，李在明以89.77%得票率贏得黨內初選，已經證明他是獨裁者。

對於金文洙與韓悳洙聯合的可能性，李在明今天在江原道進行競選活動時對媒體表示，「這就是反憲法民主共和國破壞勢力的合作」，並不意外；他還說，「國民應該也好好思考，該如何評價這些破壞憲政秩序的叛國勢力」。

另一方面，韓悳洙在金文洙確定提名黨內候選人後，立刻致電表示祝賀，他也向媒體表示，希望與金文洙合作，為國家的未來擬定願景與解方。

彈劾 李在明 尹錫悅

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