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新加坡選前最後造勢 朝野政黨卯足全力催支持者熱情

中央社新加坡1日專電
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新加坡大選投票將在5月3日進行，2日是禁止競選活動的冷靜日，各政黨1日晚間舉行造勢活動，有支持者揮舞新加坡國旗。中央社
新加坡大選投票將在5月3日進行，2日是禁止競選活動的冷靜日，各政黨1日晚間舉行造勢活動，有支持者揮舞新加坡國旗。中央社

新加坡大選投票將於3日進行，明天是禁止競選活動的冷靜日，執政黨人民行動黨、反對黨工人黨等政黨，把握選前最後一晚舉行造勢活動，希望催出支持者的熱情。

新加坡各政黨把握大選前最後一晚造勢，人民行動黨（People's Action Party）在榜鵝（Punggol）與其他選區舉辦群眾大會。榜鵝集選區的行動黨競選團隊由副總理顏金勇領軍。

新加坡這次大選在選區重新劃分後，數量從2020年的31個增至33個，包括15個單選區、8個4人集選區和10個5人集選區，國會議席總數則從93個增至97個。集選區是新加坡確保國會有少數種族代表的選舉制度。

記者實際走訪造勢現場，許多支持者湧入並高喊「PAP（人民行動黨）加油」口號。顏金勇從其他選區轉戰榜鵝時受到討論，但支持者仍興奮歡呼，一名新加坡民眾說，世界局勢變化不斷，新加坡這樣的小國需穩定力量，而顏金勇一直扮演這樣的角色。

顏金勇表示，總理黃循財稱他為「攻堅隊長」（Taskforce Man），就算有再多任務，都沒有一個比服務居民更重要，所謂的攻堅隊長「就是哪裡需要我，我就去哪裡」。

主要反對黨之一的工人黨秘書長畢丹星（Pritam Singh）下午率領包含新人滕沛源在內的榜鵝集選區候選人、與選民互動。畢丹星受訪時重申，希望國會能有更多代表新加坡的多元聲音。對於與執政黨之間的意見交鋒，候選人賀沛星（Harpreet Singh）說，反對黨角色是代表新加坡人向政府提出問題，若工人黨團隊當選，會持續在基層服務。

工人黨晚間在後港（Hougang）一帶舉辦群眾大會，吸引大批支持者手持標語、道具到場助陣，不斷高喊口號、人數佔滿整個會場。

現任總理黃循財2024年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨完成第3代到第4代領導權力的交接。這是黃循財首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選，人民行動黨在選舉中幾乎可預期會占優勢，但得票率將成為評估黃循財政府支持度的指標。

今年是新加坡建國60週年。依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。

工人黨支持者參加 1日晚的最後一場造勢活動。路透
工人黨支持者參加 1日晚的最後一場造勢活動。路透

新加坡 投票 李顯龍

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