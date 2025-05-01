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愛沙尼亞：備妥數百名士兵參與志願者聯盟援烏

中央社維爾紐斯1日專電
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愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）。歐新社
愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）。歐新社

英國和法國3月提出組建「志願者聯盟」，透過派兵烏克蘭的方式協助穩定俄烏停火後的局勢。愛沙尼亞總理麥克爾昨天表示，愛沙尼亞準備派遣數百名士兵前往烏克蘭，以支持聯盟計劃。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）昨天報導，麥克爾（Kristen Michal）透過新聞稿表示愛沙尼亞可以派出一支連級部隊加入聯盟，為烏克蘭提供安全保障，並協助執行未來的停火協議。

一支連級部隊的規模通常在50至250人之間，平均約為150人。這支部隊將包括一支陸軍作戰單位、一艘海軍掃雷艦、軍事教官以及參謀軍官。

麥克爾補充，在部署部隊之前，政府將會尋求愛沙尼亞議會的授權。

他在聲明中重申，保證烏克蘭安全的最佳方式是讓它加入北大西洋公約組織（NATO）。他指出，如果獲取北約成員資格需要時間，烏克蘭必須透過駐紮該國的盟軍來獲得威懾與保護措施。

麥克爾表示：「烏克蘭的安全就是歐洲的安全。一個獨立、擁有主權、屬於歐洲大家庭的烏克蘭，是對抗莫斯科帝國主義的最佳戰略保障。我們必須證明自己能將好的想法付諸行動。」

麥克爾在上個月就曾表示，如果盟國派兵前往烏克蘭，愛沙尼亞也將考慮跟進。當時據ERR報導，僅有1個反對黨完全支持麥克爾的提議。

然而，西方能否組建一支有實力的部隊仍存在疑問。例如波蘭就拒絕派兵，理由是波蘭自身已處於前線地帶。

英國「泰晤士報」（The Times）日前援引歐洲國防官員和軍事首長的閉門討論內容報導，歐洲可能連組建一支2萬5000人部隊援烏都有困難，遑論英國軍方領導層最初建議的6萬4000人兵力。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示，「志願者聯盟」仍在規劃階段，但支持烏克蘭的安全也等同於保障愛沙尼亞的安全。他指出，如果烏克蘭落入俄羅斯控制，歐洲的安全局勢將急劇惡化。

薩克納強調，愛沙尼亞將繼續說服盟國與夥伴支持烏克蘭長期安全，並參與這支確保烏克蘭安全的威懾部隊。

烏克蘭 北大西洋公約組織 俄羅斯

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