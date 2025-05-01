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大阪小學附近汽車衝撞 至少7童傷 嫌犯稱「想殺人」

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大阪小學附近汽車衝撞 至少7童傷 嫌犯稱厭倦一切想殺人

編譯羅方妤／即時報導
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日本大阪市西成區大阪市立千本小學附近1日下午放學時發生汽車衝撞學童事件，至少有七名學童受傷。警方和醫護人員在現場執勤。(圖／擷自YouTube)
日本大阪市西成區大阪市立千本小學附近1日下午放學時發生汽車衝撞學童事件，至少有七名學童受傷。警方和醫護人員在現場執勤。(圖／擷自YouTube)

日本NHK報導，日本大阪市西成區大阪市立千本小學附近1日下午放學時發生汽車衝撞學童事件，至少有七名學童受傷。警方以殺人未遂罪前逮捕來自東京的28歲無業男子矢澤勇希。日本產經新聞指出，矢澤表示，「我厭倦一切，想要殺人，就開車衝過去，想撞死幾名小學生」。

影片來源：YouTube@FNN

這起衝撞案發生在當地時間1日下午1時30分(美東時間1日深夜0時30分)左右，七名學童在放學回家的途中被汽車撞傷。傷者年齡介於7、8歲間，均被送醫治療。其中一名7歲女童下巴骨折，身受重傷，其餘六人受輕傷。

警方懷疑矢澤是故意衝撞學童，因此以殺人未遂罪嫌將其逮捕。警方還指出，矢澤在調查過程中承認犯行，並說自己「厭倦一切，想殺人，所以開車衝撞」。由於矢澤駕駛的汽車是掛著大阪車牌的租賃車輛，警方正調查他從東京來到大阪的時間等詳情。

NHK拍到的畫面顯示，幾輛救護車停在狹窄的道路上，警方在現場拉起封鎖線，現場有許多員警和醫護人員正在執勤。他們還拍到醫護人員又擔架抬著學童。事故現場附近停放一輛疑為肇事車輛的白色轎車，警方已將其包圍。

一名20幾歲的母親到現場接在附近上學的兒子。她說：「聽說兒子親眼看見其他孩子被撞。當時，那輛車搖搖晃晃地接近學生們，撞到孩子們後似乎沒有要停下來，還繼續前進。」

這名母親還說：「我的兒子受到很大的驚嚇，一直在哭。他上個月才上小學，現在卻發生這種事，真的很可怕。我聽見消息趕到現場時，看到了那名男子。雖然他沒有喧鬧，但看起來神情恍惚。」

另一名剛好路過事故現場的10幾歲少女則說：「孩子們又哭又叫，家長都衝過去幫忙。」

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