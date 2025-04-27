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星鏈搶攻南韓 當局說最快6月上路

編譯魏紹揆／綜合外電
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星鏈服務最快將在今年6月於南韓推出。(美聯社)
星鏈服務最快將在今年6月於南韓推出。(美聯社)

南韓科學技術情報通訊部（MSIT）27日表示，近期修改無線電波法後，美國太空公司SpaceX的星鏈衛星網路服務，預料最快今年6月便可在該國上路。

星鏈南韓有限責任公司在前年5月向MSIT，申請跨境供應協議許可，以提供低軌衛星網路服務。MSIT表示，當局已於本月修改星鏈使用當地頻率的相關規定。根據南韓法律，外國企業必須與當地電信業者簽訂供應協議，才能在該國提供通訊網路服務。

MSIT電波政策局局長金南哲（Kim Nam-cheol，音譯）說：「為獲得許可，星鏈提交了商業計畫，而通訊政策局正在審核可行性」。他說，星鏈服務最快可能在6月或是今年稍晚上路。他補充道，星鏈的英國競爭對手OneWeb也正在尋求機會，在該國提供低軌衛星網路服務。

MSIT表示若審核通過，低軌衛星通訊服務將讓通訊欠佳地區、及目前使用低速網路衛星的船隻和飛機，都能取得高速網路，「特別是海事行業將大為受益，長途航行的船員將能使用串流媒體服務與視訊通話，海員的福利和通訊選擇都將有重大改善」。

南韓 太空 SpaceX

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