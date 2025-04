「希望塵世之旅結束於此」教宗遺囑 親寫埋葬地點

教宗方濟各生前留下了遺囑。(歐新社)

教宗方濟各 (Pope Francis)生前留下了遺囑;他在這份於2022年6月29日寫就的遺囑中,明確表達了他希望死後安葬何方及如何書寫銘文的心願。教宗遺囑一開頭寫道:「感覺我的塵世生命即將走到盡頭,懷著對永生的強烈希望,我只想就我的埋葬地點表達我的遺願。」

教宗有關安葬地點和銘文書寫的遺願,已在26日舉行的葬禮過程中實現。

由梵蒂岡 發布的遺囑文件中,教宗寫道:「我始終將我的生命及我的神父與主教職務託付給我們的主之母,聖母瑪利亞(Mother of Our Lord, Mary Most Holy)。 因此,我請求將我的遺體安葬在教宗的聖母大殿(Papal Basilica of Santa Maria Maggiore),等待復活的那一天。」

聖母大殿建於五世紀,是​​天主教會四座特級宗座聖殿之一,供奉聖母瑪利亞。教宗方濟各任內出國100多次,他在遺囑中提到,自己每次旅行結束後,都會去聖母大殿祈禱。

他寫道:「我希望我最後的塵世之旅恰好結束於這座古老的聖母聖殿;每次使徒之旅開始和結束時,我都會去這裡祈禱,滿懷信心地將我的意圖託付給聖母瑪利亞,並感謝她溫柔的母愛。」

教宗在遺囑中指出,「我請求將我的墓穴安置在前述宗座聖殿的保祿禮拜堂(Pauline Chapel)和斯福爾扎禮拜堂(Sforza Chapel)之間的側殿壁龕中。」

「墳墓應埋在地下;簡單,沒有特別裝飾,上面只銘刻Franciscus(方濟各的拉丁文)。」

教宗方濟各在碑文書寫方面表達的要求與其他教宗不同;他沒有要求在碑文中提及他的教宗職位,只要求寫上他的名字。

他的遺囑結尾寫道:「願主賜予那些愛我並繼續為我祈禱的人應得的回報。我將生命最後階段所遭受的苦難奉獻給主,祈求世界和平,人民之間友愛互助。」

這是一百多年來教宗首次沒有被安葬在梵蒂岡;但這並非首次有教宗打破慣例。