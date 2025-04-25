克什米爾恐攻釀摩擦 印度、巴基斯坦邊境開火互嗆

圖為24日巴基斯坦民眾抗議暫停執行印度與巴基斯坦共享水資源的「印度河水資源條約」。（歐新社）

印度 控制的克什米爾22日發生恐攻，至少奪走26條人命，印度情報顯示，犯嫌為巴基斯坦恐怖分子，發生摩擦後，印度、巴基斯坦邊境 開火互嗆，目前暫無傷亡傳出。

印度多家媒體今天引述消息來源指出，巴基斯坦軍隊24日晚間在實質控制線徹夜開火示威，印度也回擊予以回應，但目前暫無傷亡傳出。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度陸軍參謀長德威維迪（Upendra Dwivedi）今天前往局勢緊張的斯利那加（Srinagar）、烏丹普爾（Udhampur）視察，但昨天深夜，巴基斯坦的軍隊在實質控制線上的查摩（Jammu）、克什米爾（Kashmir）等地開火。

印度軍方消息來源向新德里電視台（NDTV）透露，巴基斯坦軍隊在邊境控制線部分地區用小型武器開火，印度安全部隊對這些射擊也做出了「有效回應」，並稱沒有任何人員傷亡。

今日印度（India Today）提到，印度收到巴基斯坦恐怖分子藏匿的情報後，安全部隊今天展開搜索，並因此與恐怖分子爆發槍戰，消息來源表示，有1名在逃的巴基斯坦恐怖分子受傷，兩名印度維安人員也負傷。

印度控制的克什米爾地區中，被稱為「小瑞士」的度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，南亞最大、最活躍的其中一支伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下的「抵抗陣線」（The Resistance Front）已宣稱犯下此案，印度安全單位23日公布其中3名參與恐攻者的照片、素描畫像，並稱3名男性犯嫌皆為巴基斯坦人。

這起恐攻造成至少26人喪命、數十人受傷，被認為是當地近年最嚴重的攻擊事件之一，印度當局為此指控巴基斯坦支持跨境恐攻、降低兩國關係，因此研擬相關反制，印度總理莫迪（Narendra Modi）因而提前結束在沙烏地阿拉伯的訪問，返回印度主持內閣安全委員會（Cabinet Committee on Security, CCS）的會議。

會議中做出包括立即暫停執行印度與巴基斯坦共享水資源的「印度河水資源條約」（Indus Water Treaty）、關閉邊境的阿塔里綜合檢查站（Integrated Check Post Attari）、要求持「南亞區域合作協會簽證 豁免計畫」（SAARC Visa Exemption Scheme，SVES）簽證的巴基斯坦人於48小時內離境等因應措施。

巴基斯坦在印度宣布實施相關措施後，也提出取消印度公民簽證、關閉邊界、對印度擁有或營運的航空業者關閉領空、取消兩國貿易等舉措反制，並稱印度任何企圖阻止印度河（Indus River）供水的行為，都將被視為是「戰爭行為」。

印度目前仍在全力緝拿這次恐攻的犯嫌，也懸賞200萬盧比（約2.3萬美元），盼有人能夠提供可靠線索，供印方捉拿犯下這起駭人聽聞案件的恐怖分子。