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教宗移靈聖伯多祿大教堂 信徒湧入排隊等候瞻仰遺容

中央社梵蒂岡23日綜合外電報導
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羅馬天主教教宗方濟各的靈柩23日移靈聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供瞻仰遺容3天。美聯社
羅馬天主教教宗方濟各的靈柩23日移靈聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供瞻仰遺容3天。美聯社

羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天移靈聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供瞻仰遺容3天，數以千計的信徒趕在教宗安葬前，向他致上最後的敬意。

法新社報導，大批信徒今天清晨湧入梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square），排隊等候上午11時開放瞻仰教宗遺容。

民眾可自上午11時至午夜期間入場；24日瞻仰遺容的時間為上午7時至午夜；25日開放時間為上午7時至晚間7時。

生於阿根廷的教宗方濟各（Pope Francis）因中風，21日安息主懷，享壽88歲。

來自墨西哥的33歲信徒蒙托亞（Anna Montoya）表示，她決定親自前來道別，因為方濟各對她來說就像「家人」一樣。

她對法新社表示：「我非來不可…感覺就像我認識他ㄧ一樣。」

26日的葬禮預料將有成千上萬的信徒到場，美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等世界領袖以及英國威廉王子（Prince William）也都將出席。

葬禮結束後，教宗的靈柩將送往他生前常去的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接著埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。

他將成為100多年來，首位長眠於梵蒂岡之外的教宗。

義大利當局正為教宗葬禮進行重大維安部署，尤其25日適逢義大利國定假日。

內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，當局預計將有150到170個外國使節團，以及成千上萬的信徒。

43歲羅馬教師阿波利托（Pasquale Apolito）今天一大早來到梵蒂岡，希望在出城前瞻仰教宗遺容。

「我不確定能否瞻仰到遺容，但我今天非來不可。今天早上我心中有個聲音告訴我必須前來。」

「他是一位善於傾聽、包容的引導者。我們會非常想念他。」

義大利宣布全國哀悼5天，時間比2005年波蘭籍教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）去世時的3天還長，但比教宗母國阿根廷宣布的7天短。

大批信徒23日清晨湧入梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Squar...
大批信徒23日清晨湧入梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square），排隊等候上午11時開放瞻仰教宗遺容。路透

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