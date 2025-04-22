范德賴恩將出席教宗喪禮 歐盟3大機構降半旗致哀

歐盟發言人宣布歐盟執委會主席范德賴恩26日將出席教宗方濟各喪禮。路透

歐盟 發言人宣布歐盟執委會主席范德賴恩26日將出席教宗方濟各 喪禮。執委會、歐盟理事會、歐洲議會3大歐盟機構自昨日起降半旗致哀。

歐盟執行委員會（European Commission）發言人波德斯達（Arianna Podesta）今天中午證實范德賴恩（Ursula von der Leyen）將赴梵蒂岡出席26日上午天主教教宗方濟各（Pope Francis）的喪禮。

波德斯塔重申范德賴恩昨天在教宗過世消息確定後於社群媒體X發布的簡短聲明，即教宗方濟各的謙卑和對不幸者的真純愛心，激勵了數以百萬計的人，範圍遠遠超過天主教會，其精神遺產將繼續引導所有人走向一個更加公正、和平和富有同情心的世界。

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）推崇教宗關切全球面臨的巨大挑戰，移民、氣候變遷、不公平、和平，並提到教宗在最近為「世界和平日」致詞倡議的3項行動－－免除國際債務、廢除死刑和重新分配軍事資金以結束飢餓。

歐洲議會（European Parliament）主席梅特索拉（Roberta Metsola）推文表示，「人民的教宗」將因其對生命的熱愛、對和平的希望、對平等和社會正義的同情心而被世人銘記。

此外，比利時通訊社（Belga）報導，比利時國王菲力普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）亦將出席教宗在在聖伯多祿大教堂前的葬禮彌撒。