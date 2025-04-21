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教宗方濟各逝世 新聞周刊點出5大接任人選

中央社梵蒂岡21日綜合外電報導
菲律賓籍樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）。美聯社
菲律賓籍樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）。美聯社

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。美國「新聞周刊」（Newsweek）報導，有5位樞機主教是最有望接任教宗的人選。

根據「新聞周刊」，在各界猜測教宗接任人選之際，數名樞機主教已浮上檯面，成為主要競爭者。根據觀察梵蒂岡的人士及博彩業者，下列人選最有機會成為教宗。

●菲律賓籍樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）

塔格萊現年67歲，被視為延續方濟各進步議程的強力競爭者。他倡導包容及傳播福音，在領導萬民福音部（Congregation for the Evangelization of Peoples，原名傳信部）方面經驗豐富，是在方濟各核心圈中受到信任的人物。

●義大利籍教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）樞機主教

現年70歲的帕羅林是最具經驗的梵蒂岡官員之一。他自2013年開始擔任教廷國務院長（Cardinal Secretary of State），在外交事務方面扮演要角，包括與中國及中東國家政府的敏感談判。

●迦納籍樞機主教涂克森（Peter Turkson）

涂克森現年76歲，是教廷社會正義議題方面的知名人物，他曾任促進人類整體發展部（Dicastery for Promoting Integral Human Development）部長，大力倡導氣候變遷、貧窮和經濟正義等議題。

●匈牙利籍樞機主教艾多（Peter Erdo）

現年72歲的艾多是主要保守派人選，是受人敬重的教會法學者，堅定倡導傳統天主教教義和學說，曾擔任歐洲主教團委員會（Council of the Bishops' Conferences of Europe，CCEE）主席，強調神學正統性。

●義大利籍樞機主教史柯拉（Angelo Scola）

史柯拉現年82歲，長年以來一直是教宗熱門人選。在2013年教宗選舉中，他是最受歡迎人選之一，當年最後由方濟各當選教宗。史柯拉曾任米蘭總教區總主教，具有深厚神學根基。

根據梵蒂岡官網，截至4月6日共有252名樞機主教，其中135名是80歲以下的樞機選舉人。

義大利籍教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）樞機主教。美聯社
義大利籍教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）樞機主教。美聯社

教宗 方濟各 梵蒂岡

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