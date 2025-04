教宗方濟各逝世 新聞周刊點出5大接任人選

菲律賓籍樞機主教塔格萊(Luis Antonio Tagle)。美聯社

羅馬天主教教宗方濟各 (Pope Francis)今天安息主懷,享壽88歲。美國「新聞周刊」(Newsweek)報導,有5位樞機主教是最有望接任教宗的人選。

根據「新聞周刊」,在各界猜測教宗接任人選之際,數名樞機主教已浮上檯面,成為主要競爭者。根據觀察梵蒂岡 的人士及博彩業者,下列人選最有機會成為教宗。

●菲律賓籍樞機主教塔格萊(Luis Antonio Tagle)

塔格萊現年67歲,被視為延續方濟各進步議程的強力競爭者。他倡導包容及傳播福音,在領導萬民福音部(Congregation for the Evangelization of Peoples,原名傳信部)方面經驗豐富,是在方濟各核心圈中受到信任的人物。

●義大利籍教廷國務院長帕羅林(Pietro Parolin)樞機主教

現年70歲的帕羅林是最具經驗的梵蒂岡官員之一。他自2013年開始擔任教廷國務院長(Cardinal Secretary of State),在外交事務方面扮演要角,包括與中國及中東國家政府的敏感談判。

●迦納籍樞機主教涂克森(Peter Turkson)

涂克森現年76歲,是教廷社會正義議題方面的知名人物,他曾任促進人類整體發展部(Dicastery for Promoting Integral Human Development)部長,大力倡導氣候變遷、貧窮和經濟正義等議題。

●匈牙利籍樞機主教艾多(Peter Erdo)

現年72歲的艾多是主要保守派人選,是受人敬重的教會法學者,堅定倡導傳統天主教教義和學說,曾擔任歐洲主教團委員會(Council of the Bishops' Conferences of Europe,CCEE)主席,強調神學正統性。

●義大利籍樞機主教史柯拉(Angelo Scola)

史柯拉現年82歲,長年以來一直是教宗熱門人選。在2013年教宗選舉中,他是最受歡迎人選之一,當年最後由方濟各當選教宗。史柯拉曾任米蘭總教區總主教,具有深厚神學根基。