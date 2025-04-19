我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若與北京談判未突破 川普政府擬成立供應鏈應對小組

AI翻譯「變罵人」世博會日記者提問中國遊客 網笑翻

俄羅斯提議復活節停火 澤倫斯基：同意遵守

中央社基輔19日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

俄羅斯總統普亭今天稍早宣布烏克蘭戰爭進入復活節休戰，時間持續到明天午夜。烏克蘭總統澤倫斯基對此回應，烏方將遵守復活節休戰協議。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X發文表示：「如果俄羅斯現在突然準備真正地採取完整、無條件休戰，烏克蘭將採取相應行動。」

他還提議將俄烏休戰延長至「4月20日復活節之後」。

與此同時，澤倫斯基也指控俄方違反自己提出的休戰承諾。

他強調：「俄羅斯進攻行動仍在多個前線地區持續進行，俄軍炮火也沒有減弱。」

據烏克蘭赫松州州長，在普亭（Vladimir Putin）的休戰宣告於下午6時生效之後，當地仍發生數起俄國無人機攻擊事件。

晚間烏國空軍針對東部多個地區發布空襲警報。

澤倫斯基指出：「由此可見，莫斯科的言論不值得信任。」

「我們非常了解莫斯科的操控手段，也已做好應對各種情況的準備。烏克蘭國防軍將採取理性行動，俄羅斯的每次攻擊都將招致適當反擊。」

普亭今天稍早在電視談話中宣布：「從今天18時（格林威治標準時間19日15時）至周日午夜（格林威治標準時間20日21時），俄方宣布復活節休戰。」

普亭還說：「我們認為烏克蘭會仿效我方做法。同時，我國軍隊應該做好準備，以應對可能違反停火的行徑、敵軍挑釁以及任何侵略行動。」

烏克蘭 澤倫斯基 普亭

上一則

俄總參謀長：已收復烏軍所占庫斯克領土的99.5%

下一則

美伊高風險核談判「富建設性」 第3輪4/26登場

延伸閱讀

日媒：澤倫斯基擬訪大阪世博 可能與石破茂會談

日媒：澤倫斯基擬訪大阪世博 可能與石破茂會談
普亭宣布與烏克蘭休戰 直至下周一

普亭宣布與烏克蘭休戰 直至下周一
冷眼集／「24小時止戰」變「不管俄烏」 預示川普執政百日成敗？

冷眼集／「24小時止戰」變「不管俄烏」 預示川普執政百日成敗？
涉參與俄羅斯彈道飛彈生產 3中企遭烏克蘭制裁

涉參與俄羅斯彈道飛彈生產 3中企遭烏克蘭制裁

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49
中國國家主席習近平14日啟程東協國家訪問之旅，第一站抵達越南，越共中央總書記蘇林為習近平舉行隆重歡迎儀式。習近平呼籲加強中越貿易關係，並簽署45份合作文件。(新華社)

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

2025-04-14 22:47

超人氣

更多 >
WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算
網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大

網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱