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南韓警搜查總統辦公室再遇阻 對峙10小時撤離

中央社首爾16日專電
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南韓警方設立的緊急戒嚴特別搜查團今天對總統辦公室及警護處辦公室、警護處長官邸嘗試進行扣押搜查，但因警護處阻攔，對峙10小時後再次無功而返。

為調查前南韓總統尹錫悅與總統警護處處長金成勛（音譯）涉及妨礙警方先前逮捕尹錫悅的行動，南韓警方在當地時間今天上午10時13分提出扣押搜查令，但在晚間8時40分左右向媒體表示，收到了總統辦公室及警護處的不許可通知。

因搜查總統辦公室須經警護處許可，南韓警方先前已5度因為警護處阻攔，無法執行扣押搜查。

警方說明，警護處決定以自主提交的方式提供加密電話伺服器等資料，雙方後續將再商議提出方式及程序。

尹錫悅去年12月3日無預警發布緊急戒嚴，解除後遭國會彈劾，並以內亂罪遭調查，但因他持續拒絕出面受調，高層公職人員犯罪搜查處及警方特殊搜查團在今年1月3日第一次嘗試逮捕尹錫悅，但遭警護處阻止。

尹錫悅及金成勛因此涉嫌妨礙特殊公務執行，金成勛也涉嫌濫用職權，指示將加密電話伺服器的紀錄刪除。警方認為尹錫悅在戒嚴以後都透過加密電話下達指令，包括阻止警方執行逮捕等，因此主張必須取得加密電話伺服器資料。

尹錫悅 南韓 戒嚴

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