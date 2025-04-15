美高階官員示警：歐洲應在美中通訊技術間做出選擇

聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）。美聯社

英國「金融時報」報導，美國聯邦傳播委員會主席卡爾向仍在猶豫是否採用美國科技大亨馬斯克 旗下「星鏈」衛星網際網路服務的歐洲盟友示警，稱他們需要在美國和中國通訊技術之間做出選擇。

聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）告訴金融時報（Financial Times），西方民主盟國需要關注「真正的長期威脅：中國共產黨的崛起」。

他發表上述言論之際，歐洲各國政府和部分企業正評估星鏈（Starlink）是否是可靠的合作夥伴，先前華府曾揚言切斷星鏈在烏克蘭的服務。星鏈由馬斯克旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）所有，可提供衛星寬頻和有限的行動服務。

卡爾是馬斯克的長期盟友。他表示，「很不幸地」，政治似乎正影響長期決策。

「如果你對星鏈感到擔心，那就等待中共 的版本吧，到時候你才會真正感到擔心。」

目前英國電信集團（BT）和維珍媒體O2（Virgin Media O2）正試用星鏈的行動或寬頻服務相關技術，但這2家電信公司都尚未與星鏈簽署正式協議。

卡爾表示，他認為歐洲被「夾在」華盛頓和北京之間。他還警告，在人工智慧（AI）和衛星技術領域，中共盟國和其他國家之間將出現「巨大分歧」。

卡爾指出，歐洲監管機構對美國科技公司心存偏見。他還指控歐洲聯盟執行委員會（European Commission）抱持「保護主義」和「反美」態度。

「如果歐洲擁有自己的衛星系統，那就太好了，我認為越多越好。但從更廣泛的角度看來，我認為歐洲似乎被夾在美國和中國之間，現在是時候做出選擇了。」

歐盟 執委會發言人則表示，該機構「始終並將持續對所有在歐盟營運的企業公平、不帶歧視地執行法律，並完全遵守全球規則」。

卡爾還說，歐洲電信公司諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）應將更多生產業務轉移到美國，因為這2家公司都面臨川普進口關稅的衝擊。

這2家歐洲公司是美國最大行動網路基礎設施設備供應商。卡爾指出，由於美國產業政策存在歷史性「錯誤」，意味沒有重要美國公司可在電信供應商市場中競爭。

他說：「我不喜歡我們現在面臨的狀況」，但如果這些歐洲公司遷往美國，他將「考慮」加快其新技術監管審核速度。