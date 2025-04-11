因應中國軍機及無人機 日航空自衛隊緊急升空次數增

日本 防衛省昨天表示，2004年度日本航空自衛隊為了因應外國飛機緊急升空的次數為704次，高於2023年度的669次。中國軍機活動範圍擴大，無人機飛行增，日本周邊的安全保障環境趨於嚴峻。

日本經濟新聞報導，防衛省公布2024年度自衛隊為因應外國飛機而緊急升空的次數。其中，以因應中國464次居最多。其次是因應俄羅斯 237次。

報導指出，中國2013年片面在涵蓋釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）在內的東海上空劃定「防空識別區」，在中國國家主席習近平掌政下，中國軍機在日本周邊的軍事行動趨於活絡。

日本航空自衛隊為了守護日本全境，設有北部、中部、西部、西南這4個航空方面隊。近年來，面對中國的西南航空方面隊的負擔逐漸加重。2024年西南航空方面隊的飛機緊急升空次數占整體的6成。

報導指出，中國軍機的活動在質的方面起了變化，首先是活動範圍擴大。2015年度，發現中國軍機蹤跡主要是在沖繩本島與沖繩的宮古島之間的海域上空或東海的上空。2024年度，中國軍機飛行在涵蓋沖繩、台灣在內的第一島鏈的東側頻繁飛行。

另一變化是中國的無人機飛行數量增加。日本防衛省自衛隊2024年度推定是中國無人機的數量總計30架，創新高，較2022年度的10架增加3倍。

運用無人機的國家可節省兵力的負擔，但因應無人機的一方，不得不緊急升空的情況不變。中國無人機的飛行愈多，日本自衛隊就愈吃力。

且中國無人機2024年6月首度出現在日本鹿兒島奄美大島外海。飛行範圍從沖繩縣周邊漸漸擴大，不僅是偵察機等軍機，具有攻擊彈道飛彈能力的軍機也出沒。

有看法認為，中國不排除對台灣動武，一連串的行動目的在於收集台灣周邊的資訊。

拓殖大學教授門間理良分析指出，「中國將人工智慧（AI）等先進技術運用於軍民兩用方面」、「中國從俄羅斯侵略烏克蘭 的戰爭中，了解到無人機的有效性，因此正加速運用無人機」。

門間還指出，「中國在俄羅斯侵略烏克蘭之後，與俄羅斯交好，建立近乎是同盟的關係，多次進行聯合飛行等」。

2024年中俄軍機相繼侵犯日本的領空。2024年8月中國軍方1架運-9（Y-9）情報收集機飛行在日本長崎縣男女群島外海，9月俄羅斯的反潛機進入日本北海道禮文島外海北方的日本領空。

日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀昨天在例行記者會上提及中國無人機時指出，「可能已從試飛性質變成可以運用無人機的體制了」。

吉田還說：「對於俄羅斯在日本周邊的舉動、中俄聯手，日本正強烈關注。」吉田認為，有必要研議日本自衛隊緊急升空因應無人機的方法。他強調，有必要加強與同盟國、同志國（理念相近國）的雷達情報共享。

鑑於中國動作頻頻，日本政府正漸漸重視自衛隊在西南的影響力。2016年以後，在沖繩縣的先島群島的與那國、宮古、石垣各島、鹿兒島縣的奄美大島新設了陸上自衛隊的駐屯地。

在東海、南海，日本自衛隊與美國等多次實施聯合訓練，這是劍指中國。2024年日美韓首度實施因應彈道飛彈、潛艦、網路等跨領域攻擊的聯合訓練。