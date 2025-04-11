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報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

習近平反制川普關稅戰 德國呼籲美中協商

中央社柏林11日綜合外電報導
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德國總理蕭茲（Olaf Scholz，右）和德國政府發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit，左）。路透
德國總理蕭茲（Olaf Scholz，右）和德國政府發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit，左）。路透

在中國宣布對所有美國進口商品的加徵關稅稅率提高至125%後，德國今天呼籲美中兩國「協商」，透過外交途徑解決不斷升級的貿易戰。

法新社報導，德國政府發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）表示，這場爭端不僅影響美國和中國，還「對全球化的世界經濟產生衝擊」，必須找到一個對各方皆有利的協商解決方案。

美國總統川普（Donald Trump）本月9日宣布，為回應中國對美國的報復性關稅措施，對中國徵收的關稅即刻提高至125%。

由於川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，已對中國課徵20%的相關關稅，所以目前關稅累計稅率達到145%。

中國中央電視台今天稍早報導，中國國務院關稅稅則委員會發布公告，自12日起，將原產於美國的所有進口商品加徵關稅稅率，由84%提高至125%。

中國國家主席習近平今天藉由會見西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）時對關稅戰做出首次表態。習近平說，打關稅戰沒有贏家，中國不畏懼任何無理打壓，會集中精力辦好自身的事。

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關稅 德國 習近平

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